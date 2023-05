FIFA 23: SüperLig-TOTS - Enner Valencia überragt in Istanbuler Septett

Mit dem TOTS der SüperLig wurde das drittletzte Team des Events veröffentlicht. Die stärkste Karte bekommt Torjäger Enner Valencia.

Die Promo-Tour des Team of the Season geht allmählich zu Ende. Mit dem TOTS der SüperLig erschien das Drittletzte, ehe das Event mit einem Best-of abgeschlossen wird. Dass es in dieses einer aus der Auswahl der türkischen Eliteliga schafft, ist zu bezweifeln. Trotzdem gibt es gute Karten.

Allen voran die von Enner Valencia. Der 33-jährige Ecuadorianer führt das Oktett mit einem Gesamtrating von 93 an - besonders hervorzuheben sind das immense Tempo (99) und die Abschlussstärke (91). Generell liefern sich die Klubs aus Istanbul ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sieben Akteure, darunter Valencia, spielen entweder für Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas oder Karagümrük.

Galatasaray SK mit den meisten Spielern

Zwar stellt Meister Galatasaray nicht den Besten Spieler, dafür die meisten. Mit Mauro Icardi, dem ehemaligen Stürmer von Paris St. Germain, hat Gala sogar den Zweitstärksten. Der Argentinier kommt auf ein Gesamtrating von 92 - dass Valencia jedoch Höchstbewerteter ist, macht sportlich Sinn. Der WM-Teilnehmer führt mit 28 Treffern die Torjägerliste an.

Platz zwei teilen sich Fabio Borini und Mbaye Diagne von Fatih Karagümrük. Während Borini es ins TOTS schaffte, blieb Diagne bisher außen vor. Möglich, dass er noch als Objective nachgereicht wird. Der Italiener dagegen überzeugt durch durchgängig gute Werte. Tempo (95), Schießen (91), Passen (94) und Dribbling (94) sind jenseits der 90.

Abdülkerim Bardakci (IV - Galatasaray SK - 88 GES), Mert Günok (TH - Besiktas JK - 89 GES), Ferdi Kadioglu (RV - Fenerbahce SK - 89 GES) und Dries Mertens (ZOM - Galatasaray SK - 91 GES) komplettieren die Liste der Vertreter aus Istanbul. Die einzige Ausnahme stellt Badou Ndiaye. Der zentrale Mittelfeldspieler läuft für Adana Demispor auf - seine Spezialkarte schmückt ein Rating von 90.