FIFA 23 Spielerkarriere: Wie das Verhalten eure Attribute beeinflusst

In der FIFA-23-Spielerkarriere könnt ihr auch abseits des Platzes euren Spielertyp formen. Entscheidungen, Shopping oder Investitionen - wir zeigen euch, wie es geht.

"Was zählt ist auf dem Platz" - dieses Sprichwort gilt selbstredend auch für die Spielerkarriere in FIFA 23. Allerdings lohnt sich auch abseits des Platzes ein Blick auf Interaktionen. Egal ob Shoppingtouren oder Investitionen des verdienten Geldes - die Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Entwicklung des Spielers.

Konkret hängt das mit den drei neuen Persönlichkeiten in der FIFA-23-Spielerkarriere zusammen. Was es damit auf sich hat, welche das sind und wie ihr diese freischaltet, haben wir euch hier erklärt.

Durch dieses Feature bekommt die Spielerkarriere in FIFA einen Hauch eines Rollenspiels, denn: eure Entscheidungen beeinflussen die fußballerische Entwicklung eures Avatars. Bevor wir uns dem widmen, sehen wir uns aber zunächst an, wie wir diese Punkte verdienen können.

Durch Leistung punkten

Eine Möglichkeit ist durch entsprechende Leistung auf dem Platz, das Portfolio der Punktevergabe ist lang. Je nach dem, ob ihr außerhalb oder innerhalb des Sechzehners trefft, einen wichtige Pass spielt gibt es Zähler der jeweiligen Typen. Ein Beispiel: Erzielt ihr innerhalb des Strafraums ein Tor, gibt es drei Punkte im Bereich Fußballkünstler, 15 Zähler im Freigeist.

Drei und Fünfzehn Punkte für dieses Tor. kicker eSport

Was nicht funktioniert, durch ständiges Ballfordern und anschließendes Passen das Feature auszuspielen. Gleichzeitig stellt die Neuerung rund um die Persönlichkeiten die Schnellsimulation in den Schatten. Spielt ihr nicht selbst, gibt es auch keine Punkte. Um sich eine Vielzahl zu ergattern, empfiehlt es sich, die Partien komplett zu absolvieren.

Entscheidungen und Shopping

Darüber hinaus könnt ihr abseits des Platzes durch diverse Aktionen eure Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben. Wären da zum Beispiel Entscheidungen, die ihr treffen müsst. Wie begrüßt ihr Team-Mitglieder? Motiviert ihr diese, oder fordert ihr diese heraus?

Motivieren oder herausfordern? kicker eSport

Auch in Krisensituationen wird eure Meinung gefragt sein. Zumindest mündlich könnt ihr euch hinter den Trainer stellen, sollten die Ergebnisse auf dem Feld nicht stimmen, oder Mannschaft mitteilen, dass die Taktik des Übungsleiters weder Hand noch Fuß hat. Im Spiel, konkret einen Trainerwechsel, hat das allerdings keine Auswirkungen.

Teure Luxus-Uhr oder Sponsor werden?

Ein neuer Kulturbeutel einer angesagten Modekette oder ein neuer Sportwagen. Nicht selten werden Fußballstars mit ihren Investitionen konfrontiert - das passiert nun auch in FIFA 23.

Guter Schlaf ist wichtig. kicker eSport

In FIFA 23 stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, sein Geld auszugeben: Busfahrt-Sponsor werden, Mitarbeiter einstellen oder sich etwas sündhaft Teures gönnen. Verpflichtet ihr einen Personal-Trainer, bekommt ihr nicht nur Punkte, sondern auch +1 Stärke und einen Punkteboost von 25 Prozent beim Training. Grundsätzlich gilt, je mehr Punkte, desto teurer der Warenkorb.

Wie auf dem Platz sind auch im Kaufhaus Kombinationen möglich. Stellt ihr euch ein Elektroauto in die Garage, erhaltet ihr "Fußballkunst"- und "Freigeist"-Punkte.

Auf's Risiko gehen

Geht euch mal das Budget aus und das Gehalt steht noch aus, könnt ihr Geld investieren und Kapital daraus schlagen, um wieder im Shop zuzuschlagen.

Ein eSport-Team gründen? Klare Sache! kicker eSport

Je höher das Risiko, desto mehr Einnahmen könnt ihr generieren. Allerdings kann es je nach Investition mehrere Wochen dauern, bis ein Ergebnis im Postfach landet. Je höher das Investment, desto länger die Wartezeit.

3-Stufen-Modell

Punkte gesammelt, bekommt ihr je nach prozentualer Gewichtung Pluspunkte auf verschiedene Attribute. Allerdings wirkt das zunächst etwas verwirrend. Wie unten in der Grafik zu sehen, haben wir trotz 67 Prozent bei allen Fähigkeiten einen Punkt obendrauf bekommen.

Mit den richtigen Entscheidungen Boosts bekommen. kicker eSport

Liegt eine Persönlichkeit vorne ist diese Dominant, was heißt, dass in dieser die meisten Attribute einen Boost bekommen. Erst ab über 50 Prozent sind jedoch alle mit einem Upgrade versehen.

Wie hoch dieses Upgrade ausfällt, hängt derweil von der Persönlichkeitsstufe ab. In der ersten gibt es noch einen Zähler oben drauf, in der zweiten drei, in der dritten gar fünf.

Fazit

"Was zählt" ist also weiterhin auf dem Platz, denn ohne Leistung kein Verdienst. Allerdings wird auch das Leben abseits des Rasens ins Spiel eingefügt, womit EA SPORTS eine realitätsnahe Spielerkarriere schaffen will.

Das Feature ist nicht mühsam, allerdings fehlt ausgenommen von den Entscheidungen die Abwechslung. Die Investitionsmöglichkeiten bleiben gleich, einmal im Shop etwas gekauft, kann man sich das erst kommende Saison wieder zulegen. Trotzdem passt das Zusammenspiel aus Simulation eines Fußballerlebens mit der Arcade-DNA des Spiels.