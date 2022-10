FIFA 23: So legt ihr einen Spieler hinter die Mauer

Bei Freistößen des Gegners müssen mehrere Varianten bedacht werden. Der Schuss unter der Mauer hindurch war stets ein beliebter Trick. Wir zeigen euch, wie ihr das in FIFA 23 verhindert.

Wer kennt es nicht? Da wurden im Spiel von Mannschaft und Torhüter etliche Varianten bedacht und dann zwirbelt ein gewiefter Schütze das Leder unter der hochspringenden Mauer hindurch.

Seit 1904 lässt die FIFA nach Vergehen in der Nähe des Strafraums direkte Freistöße ausführen. Jedoch erst vor wenigen Jahren kamen clevere Spieler darauf, die Lücke unter der Mauer zu schließen, indem sich einer von ihnen einfach hinter die Mauer legt. Gegen das Regelwerk verstößt diese Variante nicht, dennoch sorgte sie anfangs für Erstaunen und manchen Orts für Verwirrung. Mittlerweile ist das Bild fast Standard.

So funktioniert die Bahnschranke

Da EA SPORTS den modernen Fußball und dessen Evolutionen im Spiel abbilden möchte, habt ihr in FIFA 23 erstmals die Chance, die Mauer ebenso abzudichten.

Um einen Spieler hinter die Mauer zu legen, wählt ihr in der Vorbereitung auf die Standard-Situation einfach einen freien Kicker eures Klubs an. Diesen bewegt ihr dann mit dem linken Stick in Richtung der aufgestellten Wand. Einmal dort angekommen, legt sich dieser wie eine menschliche Bahnschranke automatisch hinter die Mauer. Gegen Bälle unter der hochspringenden Mauer sollte eure Verteidigung jetzt gut gerüstet sein.

Eventuell tun sich nun andere Löcher auf. Wollt ihr den Spieler lieber doch im Strafraum platzieren, weil dort einige gegnerische Angreifer zu viel Freiraum für eine mögliche Flanke besitzen, bewegt ihr einfach erneut den linken Stick und der Spieler steht auf und geht.

Ob es sich lohnt, einen Spieler hinter der Mauer zu platzieren, hängt immer vom Ort des Standards ab. Schaut euch die Situationen also genaustens an und wägt immer wieder neu ab, welche die beste Taktik für den kommenden Freistoß ist.