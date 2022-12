FIFA 23: So funktioniert das neue Chemie-System

Grüne Links gehören der Vergangenheit an. In FIFA 23 verbindet sich jeder Spieler mit allen zehn Teamkollegen - 3 Chemiepunkte können maximal eingesammelt werden. Wie das funktioniert und was es bringt? Das erklären wir euch hier.

Nur noch drei Punkte für Chemie. EA hat das System runderneuert. kicker eSport