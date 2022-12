FIFA 23: Serge Gnabry ist Spieler des Monats November

Serge Gnabry ist in FIFA 23 Spieler des Monats November. Damit bekommt der Bayern-Star eine Spezialkarte - diese hat gegenüber dem WM-Exemplar aber das Nachsehen.

Zweimal hintereinander wurde Niclas Füllkrug in FIFA 23 Spieler des Monats. Ein Hattrick blieb aus - "Player of the Month" (POTM) des Monats November ist Serge Gnabry. Für den Nationalspieler ist es die erste POTM-Auszeichnung in dieser Saison.

Im Zuge dieser Auszeichnung bekommt Bayerns Offensivspieler eine Spezialkarte in FIFA Ultimate Team (FUT), die via Squad Building Challenge (SBC) abgeschlossen werden kann. Im Vergleich zu seiner Goldkarte erhöht sich das Gesamtrating um zwei Punkte. In den einzelnen Attributkategorien sind die Upgrades eher gering. Zwischen zwei und drei Punkten gibt es obendrauf.

Keine immens stärkere Karte

Ob diese Karte allerdings das Objekt der Begierde für die Spieler in FUT wird, ist fraglich. Der Kostenpunkt der SBC wird bei FUTbin auf rund 15.000 Münzen geschätzt. Knapp 5000 Münzen mehr kostet die Path-to-Glory-Karte von Gnabry zur WM. Da durch das Ausscheiden der Nationalmannschaft das Gesamtrating dieser WM-Karte nicht mehr steigen kann, fiel der Preis.

Der Vorteil gegenüber dem POTM-Exemplar: Bei gleicher Gesamtbewertung ist er in der PtG-Version schneller, abschluss-, defensiv- und passstärker. Lediglich in der Physis zieht im EA einen Punkt ab.

Im vergangenen Monat überzeugte der gebürtige Stuttgarter in der Bundesliga in den letzten beiden Partien. Gegen Schalke 04 gelang ihm ein Treffer, im Duell mit Werder Bremen netzte er dreifach. Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar blieb er jedoch wie die gesamte Mannschaft ohne großes Glück. Lediglich beim 4:2 gegen Costa Rica erzielte Gnabry einen Treffer.