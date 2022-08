FIFA 23: Sechs neue Arcade-Games für VOLTA

VOLTA erhält in FIFA 23 sechs neue Arcade-Games. Welche das sind und was zu tun ist? Ein Überblick:

Mit den Neuigkeiten zu VOLTA und Pro Clubs hat EA SPORTS Überarbeitungen innerhalb der VOLTA-Arcade-Games angekündigt. Zu vielen neuen Features und Verbesserungen, erhalten die 16 in FIFA 22 eingeführten Mini-Games ebenfalls eine Auffrischung.

Sechs Arcade-Games stoßen in FIFA 23 neu dazu:

Dribble King:

In Dribble King müsst ihr innerhalb eines sich bewegenden Kreises dribbeln und Trophäen sammeln. Verliert ihr die Kontrolle in der Ballführung und verlasst den Kreis, ist das Spiel vorbei.

Obstacle Course:

Obstacle Course ist eine Art Wettlauf: Ihr müsst vor eurem Gegner ein Tor erzielen - der Weg dorthin ist allerdings mit verschiedenen Hindernissen bestückt.

Ein Tor schießen, bevor es der Gegner tut? Gar nicht so einfach mit all diesen Hindernissen in VOLTA. EA SPORTS

Foot Golf:

Dieses Arcade-Game ist vermutlich selbsterklärend. Es sei wie Golf, schreibt EA SPORTS in den Pitch-Notes, jedoch mit Toren anstatt Löchern und es werde natürlich mit dem Fuß anstelle eines Schlägers gespielt. Innerhalb eines eingegrenzten Bereichs muss mit so wenigen Schüssen wie möglich ein Tor erzielt werden.

Four-Squares:

In Four-Squares kommt ein Ball in eure Richtung geflogen. Ihr müsst ihn in eines der Gegner-Felder schießen. Prallt der Ball zwei Mal in eurem Quadrat auf oder schießt ihr diesen ins Aus, ist das Spiel vorbei.

Battle Buckets:

Im Kampf um den Eimer müsst ihr den Ball zuerst von eurem Gegner erobern. Habt ihr das geschafft, müsst ihr diesen in einen Eimer in der Mitte des Feldes lupfen. Das Team mit den meisten Bällen im Eimer gewinnt.

Capture the Ball:

Nein, hier ist kein Foto vom Ball nötig. Capture the Ball funktioniert wie Capture the Flag: Ihr müsst den Ball aus der gegnerischen Basis stehlen und ihn in eure eigene zurückbringen.