FIFA 23: Roque Santa Cruz und das große FUT-Comeback

Dem ehemaligen Bayern-Profi Roque Santa Cruz wird in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) mit einer neuen Spezialkarte gehuldigt, die den Routinier zum Top-Stürmer macht.

EA SPORTS beschert Santa-Cruz-Fans eine Top-Karte in FUT 23. EA SPORTS/kicker eSport

Ja, ist denn schon wieder 1999? Roque Santa Cruz galt Ende der vergangenen Dekade als eines der größten Stürmertalente der Welt. Der FC Bayern München sicherte sich den Paraguayer kurz vor der Jahrtausendwende für umgerechnet fünf Millionen Euro - eine damals nahezu aberwitzige Summe für einen 18-Jährigen.

Santa Cruz sollte die Vorschusslorbeeren auf dem Platz jedoch nie ganz bestätigen können. In der Bundesliga erzielte er in keiner seiner acht Saisons mehr als fünf Tore für den Rekordmeister, in der Premier League waren es anschließend immerhin mal satte 19 für die Blackburn Rovers.

Santa Cruz erlangte dennoch Kultstatus, dem EA SPORTS nun Rechnung trägt. Denn fast 24 Jahre später ist er immer noch aktiv und steht bei Club Libertad Asuncion in seiner Heimat unter Vertrag. Das reguläre CONMEBOL-Libertadores-Objekt des inzwischen 41-Jährigen besitzt in FUT 23 ein Overall-Rating von 71 Punkten, spielbar ist es auch aufgrund des 33er-Tempos kaum.

58-Punkte-Upgrade für das Tempo

Im Rahmen der jüngsten Squad-Foundations-Aktion hat Santa Cruz eine runderneuerte Spezialkarte erhalten - inklusive 58-Punkte-Upgrade für die Geschwindigkeit (91). In Kombination mit dem Schuss (92), der Physis (90) und dem Dribbling (88) avanciert das einstige Angreifer-Juwel zumindest virtuell in FUT 23 endlich zu dem herausragenden Spieler, den der FC Bayern 1999 in ihm zu schlummern geahnt hatte.

Bei einem tiefer gehenden Blick in die Werte Santa Cruz' fallen darüber hinaus die Kopfball-Präzision (99), das Positionsspiel (98), die Stärke (97) und der Abschluss (96) auf. Zum Vergleich: Die jüngste POTM-Version von Kylian Mbappé (93) kann in keiner dieser Kategorien mithalten. Zudem verfügt der Mittelstürmer über fünf Sterne für den schwachen Fuß sowie vier Sterne für die Spezialbewegungen.

Kostenfrei über FUT-Aufgaben erhältlich

Erfreulich ist aber nicht nur die Karte an sich, sondern auch die Art der Freischaltung: Um Santa Cruz in der Squad-Foundations-Variante dem eigenen FUT-23-Kader hinzuzufügen, müssen Objectives abgeschlossen werden - völlig kostenfrei. Fünf Aufgaben stellt EA SPORTS den Spielern, diese werden in den Live-FUT-Freundschaftsspielen erfüllt. Nebenbei können sogar noch Packs verdient werden.

Wird Santa Cruz also bald in allen Teams der eSportler zu sehen sein? Vermutlich eher nicht. So stark die Spezialkarte auf den ersten Blick auch wirkt, sie weist einige Mängel auf. Beschleunigung und Beweglichkeit (je 85) könnten dafür sorgen, dass sich der Spieler auf dem virtuellen Rasen etwas behäbig anfühlt. Die Ausdauer von 83 ist für seine 41 Jahre zwar beachtlich, wird höchsten Ansprüchen aber nicht gerecht.

Das entscheidende Defizit ist die Chemie: Als Paraguayer aus der paraguayischen Liga sind erfolgreiche Verbindungen zu den Top-Spielern Europas nicht herzustellen. Entsprechend können nur schwerlich Chemie-Punkte und Boni auf die Attribute gesammelt werden. Wird der Team-Kontext jedoch außen vor gelassen, erhält Santa Cruz eine großartige Spezialkarte.