FIFA 23: Pro Clubs weiterhin im Schatten von FUT?

Hinter FIFA Ultimate Team (FUT) tummeln sich diverse Modi um Aufmerksamkeit in FIFA 23. Pro Clubs gilt seit Jahren als EAs Stiefkind. Steht der 11v11-Modus tatsächlich im Schatten von FUT? Darüber sprach kicker eSport mit Pro Clubs und VOLTA Game-Design-Director Richard Walz.

Es hätte ein großes Jahr für Pro Clubs in FIFA 23 werden können. Doch die Ankündigung zum Crossplay ging wieder einmal an EAs Stiefkind mit Zukunft vorbei. Der Modus, der vom Feature am meisten profitieren würde, erhält zum Start des letzten Teils von EA SPORTS FIFA-Reihe kein Crossplay - es werden nur 1v1-Modi unterstützt, vorerst.

Das verärgerte die Pro-Clubs-Community dermaßen, dass sie unter dem Hashtag #SaveProClubs eine Kampagne auf den Sozialen Medien initiierte. Gefordert wurde eine Reaktion seitens EA, warum der Modus erneut missachtet würde: "Die Entscheidung bestätigt, dass euch Pro Clubs entweder egal ist oder ihr euch soweit distanziert habt, dass ihr nicht versteht, was Spielende wollen."

Pro Clubs hat "all die Dinge, die den Fußball ausmachen"

In FIFA 23 erhalten Pro Clubs und VOLTA eine gemeinsame Progression. Es gibt Entwicklungen für die digitalen Abbilder, die auch allein vorangetrieben werden können und einige kosmetische Veränderungen, wie Tattoos, die von der Community gefordert wurden. Doch das eigentliche Miteinander auf dem Feld stand offenbar vorerst nicht auf der Prioritätenliste, auch wenn EA in den beiden Modi das soziale Zusammenkommen als Kern versteht.

Fristet der Pro Clubs Modus wieder einmal ein Schattendasein hinter FIFA Ultimate Team (FUT)? Dabei sei Pro Clubs genau das, was den echten Fußball am besten repräsentiere, resümierte auch Patrick Baur im kicker eSport Talk: "Hier geht's um Taktik, Teambuilding, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung - all die Dinge, die den Fußball ausmachen".

esport #12: Pro Clubs: Der FIFA-Modus der Zukunft? Über drei Jahre gab es nur wenige Updates rund um den Modus Pro Clubs. Das änderte sich jetzt zu FIFA 22. In der neusten Ausgabe des kicker eSport Talks geht es nun um die Frage: Ist EAs Stiefkind gar die Spielvariante der Zukunft? Chris Gürnth spricht darümer mit Patrick Baur, Alex Stange und Jan Bergmann.

Mit der Community sei EA im engen Austausch, versicherte Game-Design-Director Richard Walz im Gespräch mit kicker eSport: "Als Team versuchen wir, für die Spielenden jedes Jahr abzuliefern. Wir hören uns deren Feedback an."

"Noch immer einer der größten Game-Modi"

Tatsächlich ging Walz persönlich in den EA Pitch Notes zur Pro Clubs Ankündigung auf die #SaveProClubs Initiative ein: Crossplay werde auch in Pro Clubs kommen, aus technischen Gründen jedoch nicht zum Release von FIFA 23. Einen zeitlichen Fahrplan teilte der Entwickler nicht mit.

Doch das Team hinter dem 11v11-Modus will sich gar nicht hinter Ultimate Team verstecken: "Wir fühlen uns nicht, als stünden wir im Schatten anderer Modi, da wir, wie andere Teile des Spiels auch, von der Präsentation und dem Gameplay profitieren. Pro Clubs ist noch immer einer der größten Game-Modi der Gaming-Industrie", so Walz.

Weiter abgestaubt und für die Zukunft präpariert?

"Wir werden dieses Jahr viele Features einführen, die dem Modus zu Gute kommen", erläuterte EAs Game-Design-Director weiter. Für FIFA 23 habe er vieles mit seinem Team umsetzen können, was angedacht war. Und die Entwicklung sei noch lange nicht abgeschlossen:

"Ich bin extrem stolz auf das Team, was wir für FIFA 23 geschafft haben - besonders auf die kosmetischen Änderungen und die geteilte Progression. Es wird das erste Mal in FIFA möglich sein, seine Zeit in einem Modus zu verbringen und in einem weiteren dafür belohnt zu werden."

Schon in FIFA 22 hat EA das Staubtuch ausgepackt und einige Neuerungen gebracht, die dem Modus tatsächlich zu Gute kommen. In FIFA 23 beschreitet das Pro-Clubs-Team diesen Weg den Ankündigungen nach zu urteilen weiter. Das Bekenntnis zum Crossplay ist dabei ein zukunftsweisendes. Sollte es hier gelingen, die bisher getrennten Communities zusammenzuführen, würde der Modus weiter an Attraktivität und vor allem Spielenden gewinnen.

Bis zu einem eigenen Cup bei den Finals zwischen World-, Club- und Nations-Cup scheint der Weg jedoch noch ein weiter. Eine Neuaufstellung im eSport steht nach der Trennung zur FIFA für den EA SPORTS FC sowieso ins Haus. Ein großer Schritt aus dem Schatten auf gleichwertiger internationaler Bühne wäre erst dann getan.