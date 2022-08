FIFA 23: Pro Clubs Crossplay soll kommen

EA SPORTS reagiert auf die Frustration der Pro-Clubs-Community und liefert ein Versprechen: Crossplay wird in Zukunft ausgeweitet.

In Zukunft soll es dank Crossplay in Pro Clubs konsolenübergreifend ein Miteinander geben. EA SPORTS

Im Juli hatte EA SPORTS ein lang ersehntes Feature endlich angekündigt: Crossplay werde in FIFA 23 möglich sein. Doch schnell war klar, alle werden zum Release nicht davon profitieren.

Crossplay kommt - jedoch nicht für alle. Lediglich 1v1 Modi unterstützen zur Veröffentlichung das Spielen zwischen den Plattformen. Dazu bleiben die Versionen, die auf der HyperMotion-2-Technologie basieren unter sich. Heißt: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia und PC dürfen gegeneinander spielen, ebenso die alte Generation aus PlayStation 4 und Xbox One.

Pro Clubs Community äußert Frustration

Ein Miteinander ist vorerst nicht möglich, weshalb Crossplay vor allem an Modi vorbeizieht, die vom Miteinander massiv profitieren würden - VOLTA und Pro Clubs. Die Ankündigung schürte vor allem bei Spielenden des Letzteren enorme Frustration.

Die Community verfasste unter dem Hashtag #SaveProClubs ein Statement: "Die Entscheidung bestätigt, dass euch Pro Clubs entweder egal ist oder ihr euch soweit distanziert habt, dass ihr nicht versteht, was Spielende wollen." Mit dem Statement forderten die Fans des Modus eine Reaktion von EA SPORTS.

Diese gab es bereits etwas unscheinbar in EAs Pitch-Notes zum Thema Crossplay. Mit dem Überblick zu den Neuheiten in VOLTA und Pro Clubs präzisierte Game-Design-Director Richard Walz die Zukunftspläne des Entwicklers noch einmal deutlich und reagierte damit direkt auf die Forderung der Community.

Konzentration auf Ausweitung des Crossplays

"Ich teile euren Wunsch, Crossplay in Pro Clubs zu sehen und verstehe eure Frustration, dass es nicht zur Veröffentlichung von FIFA 23 integriert wird", so Walz. Der Entwickler wisse, "was Crossplay für den Pro Clubs-Modus bedeuten könnte."

Wie kicker eSport im Juli schon berichtete, ist Crossplay eine Funktion, die Studios immer wieder vor technische Probleme der Integration stellt. Fundamentale Teile des Spiels werden durch neue Systeme beeinflusst.

Auf dieses Problem geht auch Walz ein: "Angesichts der Größe eines so wichtigen Features ist es unser Ziel, euch die bestmöglichen Erfahrungen zu liefern." Diese "Größe" scheint vor allem im Spiel miteinander Zeit bei der Programmierung des Matchmaking in Anspruch zu nehmen.

Weshalb Richard Walz mit einem Versprechen endet, da die Entwicklung im Bereich Crossplay noch lange nicht abgeschlossen sei: "Wir konzentrieren uns auf das Matchmaking in Pro Clubs, VOLTA und dem FUT Co-op sowie Crossplay Lobby-Einladungen und letztendlich auch Crossplay in Pro Clubs."

Ob Crossplay nach der Veröffentlichung von FIFA 23 nachgereicht werde oder es für die Veröffentlichung des EA SPORTS FC angedacht ist, nannte EA SPORTS nicht.