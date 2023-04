FIFA 23: Premier-League-TOTS - Skandalspieler nicht nominiert

Das Voting zum Premier-League-TOTS in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) ist eröffnet - EA SPORTS hat zwei skandalumwitterte Spieler gar nicht erst nominiert.

Das Team of the Season (TOTS) der Premier League ist seit Montagabend zum Voting freigegeben, aus 40 nominierten Spielern können die Fans ihre Startelf bauen und einreichen. Die großen Favoriten um Erling Haaland und Kevin De Bruyne sind natürlich vertreten, zwei sportlich erwartbare Namen fehlen jedoch in der Liste: Ivan Toney vom FC Brentford und Thomas Partey vom FC Arsenal.

Um beide Profis haben sich in den vergangenen Monaten Skandale entsponnen. Toney werden insgesamt 232 Verstöße gegen die Wettregeln vorgeworfen - dem englischen Angreifer droht eine lange Sperre. Partey wiederum wurde von einer mutmaßlichen Ex-Partnerin der Vergewaltigung bezichtigt. Wurden die beiden Spieler wegen der öffentlichen Vorwürfe nicht zum TOTS-Voting nominiert?

Will EA dem Aufschrei vorbeugen?

Die Vermutung liegt zumindest nahe. EA SPORTS war in der Vergangenheit stets bemüht, nach skandalösen Vorkommnissen schnell zu handeln und dazugehörige Spieler wie Karten aus FIFA zu entfernen. In diesem Fall beugt der Entwickler möglichen Kontroversen wohl vor. Weder Toney noch Partey sind bislang verurteilt worden, zum TOTS will EA SPORTS aber offenbar kein Risiko eingehen.

Rein sportlich wären beide heiße Kandidaten gewesen - zumindest für den Nominierten-Pool zum Voting. Toney ist mit 18 Treffern aktuell drittbester Torschütze der laufenden Premier-League-Saison, er trägt maßgeblichen Anteil am starken neunten Tabellenplatz Brentfords. Partey sorgt im defensiven Mittelfeld des Spitzenreiters Arsenal für Ordnung, auch drei Tore hat er bereits erzielt.

Fußballerische Gründe für Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) oder Joao Palhinha (FC Fulham) statt Partey gibt es kaum. Auch etwa Kai Havertz (FC Chelsea) den Vorzug vor Toney zu gewähren, lässt sich aus 8 zu 22 Scorerpunkten beim besten Willen nicht ableiten. Die Angst vor dem medialen Aufschrei scheint bei EA SPORTS vor der TOTS-Promo in FUT 23 aber groß zu sein.

32-Tore-Mann und Arsenal-Oberhand

Während das Skandal-Duo nicht gewählt werden kann, stehen 40 andere Profis zur TOTS-Abstimmung bereit. Angeführt wird das Feld natürlich von Haaland, der mit 32 Treffern Top-Torschütze der Liga ist und in absehbarer Zeit wohl den Premier-League-Rekord (34 Tore) brechen wird. Numerisch hat Haalands Manchester City allerdings nicht die Oberhand - sondern der FC Arsenal.

Der Tabellenführer, dessen Vorsprung auf die Citizens zuletzt geschmolzen ist, schickt sieben Spieler ins Rennen. Die heißesten Kandidaten der Gunners dürften wohl Martin Ödegaard und Bukayo Saka sein, aber auch die Verteidiger William Saliba, Gabriel und Oleksandr Zinchenko dürfen sich Chancen ausrechnen. City folgt im Klub-Ranking mit sechs TOTS-Nominierten.

Brighton-Trio im Mittelfeld nominiert

Dem sportlichen Erfolg angemessen, sind auch Newcastle United und Brighton & Hove Albion zahlenmäßig stark repräsentiert. Dabei fällt vor allem auf, dass die Seagulls alle drei Spieler im Mittelfeld stellen. Die Nominierungen von Alexis Mac Allister, Solly March und Kaoru Mitoma zeugen auch vom einzigartigen Spielstil unter Erfolgstrainer Roberto De Zerbi.

Aus deutscher Sicht ist neben dem bereits erwähnten Havertz zudem der deutsche Nationaltorhüter Bernd Leno für das TOTS-Voting nominiert. Der 31-Jährige ist nach seinem Sommerwechsel vom FC Arsenal sofort zum Stammkeeper der Cottagers aufgestiegen, mit denen er eine ungefährdete Saison im Tabellenmittelfeld und weit abseits aller Abstiegssorgen spielt.