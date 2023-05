FIFA 23: Premier-League-TOTS - Arsenal von EA benachteiligt?

Numerisch dominiert der FC Arsenal das Premier-League-TOTS in FIFA 23 Ultimate Team (FUT). Qualitativ können die Spezialkarten mit der Konkurrenz aber nicht mithalten. Benachteiligt EA SPORTS die Gunners?

Auf den ersten Blick könnten sich Fans des FC Arsenal mit dem Premier-League-TOTS in FUT 23 äußerst zufrieden zeigen. Sechs Spieler des starken Tabellenzweiten sind mit Spezialkarten ausgestattet worden, bei Spitzenreiter Manchester City sind es gerade mal drei. Schaut man allerdings genau hin, fallen die Arsenal-Profis im TOTS qualitativ teils stark ab.

Die Flügelzange aus Bukayo Saka und Gabriel Martinelli weist die höchsten Overall-Ratings der Londoner auf - mit jeweils 93 Punkten. Sämtliche TOTS-Objekte der Manchester-Klubs von City und United haben stärkere Gesamtbewertungen erhalten. Auch die Karten von Mohamed Salah oder Harry Kane fallen besser aus. Selbst zwei der drei zeitgleich veröffentlichten TOTS-Moments-Objekte sind höher bewertet.

Arsenal-Upgrades verhältnismäßig hoch

Hat EA SPORTS also an den Upgrades für Arsenal gespart? Im Vergleich zu den Gold-Karten jedenfalls nicht: Martinelli (+15) und Oleksandr Zinchenko (+13) sind am signifikantesten gesteigert worden. Bei City hat Erling Haaland (+9) das deutlichste Upgrade bekommen, Kane und Salah sind je nur um sechs Punkte erhöht worden. Einzig United-Profi Marcus Rashford (+14) kann mit den größten Gunners-Aufstockungen mithalten.

Folglich liegt der Schluss nahe, dass auf Arsenal schlicht der Nachteil der geringeren Basis-Werte lastet. Auf Grundlage der vergangenen Jahre, in denen der Hauptstadtklub nicht in der Premier-League-Spitze abgeschlossen hatte. Dass Shootingstars, die als Gold-Karten zum Saisonbeginn noch mäßig bewertet waren, aber auch TOTS-Objekte im oberen 90er-Bereich erhalten können, beweist die Vergangenheit.

Keine Bellingham-Wirtz-Wiederholung

Jude Bellingham (96) und Florian Wirtz (95) sind in FIFA 22 für ihre TOTS-Versionen um je 17 Zähler gesteigert worden. Ein Vergleich der beiden Bundesliga-Profis in der Saison 2021/22 zu Saka (+11) und Martin Ödegaard (+8) in der laufenden Spielzeit ist sportlich nicht abwegig. Trotzdem hat sich EA SPORTS dafür entschieden, keinen der sechs Arsenal-Spieler unter den stärksten sieben TOTS-Karten der Premier League einzuordnen.

Gerade Ödegaards Spezialobjekt (92) wird in den sozialen Medien kritisiert. Der Norweger wird etwa neben die TOTS-Karten der EFL gestellt - der unterklassigen englischen Ligen. Zwei Mittelfeldspielern wurde dort ein 94er-Rating verpasst, damit übertrumpfen sie Ödegaard. Auch sein eigenes TOTS-Objekt für La Liga aus FIFA 20 war in fünf von sechs Grundattributen stärker bewertet, obwohl seine Basis-Karte (82) damals schwächer war. An dieser Stelle muss allerdings auch festgehalten werden, dass das TOTS in FUT 20 allgemein höhere Ratings als in FUT 23 hatte und seither sukzessive abgebaut wurde.

Sportliche Leistung nur bedingt umgemünzt

15 Treffer und sieben Vorlagen in 34 Premier-League-Partien haben EA SPORTS nicht davon überzeugt, Ödegaard eine Top-Karte im TOTS zu verleihen. Selbiges gilt für Saka, der bislang vier Scorerpunkte mehr als Rashford verzeichnen konnte, aber als Spezialobjekt in allen positionsrelevanten Kategorien unterliegt. Ein weiterer Nachweis, dass sportliche Leistungen nur bedingt in virtuelle Qualität umgemünzt wird.

Über die Beweggründe des Entwicklers lässt sich nur spekulieren. Einige Spieler stellten die Theorie auf, EA SPORTS wolle die Gunners für deren Partnerschaft mit Konami und eFootball abstrafen. Echte Anhaltspunkte dafür existieren jedoch nicht. Wahrscheinlicher erscheint die simpelste Erklärung: Bei der Orientierung an den Gold-Karten-Werten wurde zumeist auf die ganz großen Upgrades verzichtet - zum Leidwesen Arsenals.