FIFA 23: Pleiten, Pech und Pannen - falsche SBC-Belohnungen, wieder Pack-Fehler

Die Fehlerserie von EA SPORTS im Rahmen der TOTS-Promo geht weiter. Diesmal: Falsche Belohnungen aus einer SBC und eine abermals unklare Packbeschreibung.

Die Fehlerkette bei EA SPORTS rund um das Team of the Season (TOTS) wird immer länger. Wie schon in den vergangenen Wochen erzürnt eine falsche Packbeschreibung beziehungsweise Übersetzung dieser die Community. Als sei das nicht schon genug, musste der Publisher eine Squad Building Challenge (SBC) wegen fehlerhafter Belohnungen offline nehmen.

Fehlerhafte SBC muss entfernt werden

Laut Beschreibung versprach die SBC nach Abschluss der Herausforderung ein spezielles Pack. In dem sei entweder ein TOTS- oder TOTS-Moments Item garantiert. Allerdings stellte sich heraus, dass es nicht möglich war, Moments-Karten aus den Päckchen zu ergattern.

EA reagierte und twitterte: "Die TOTS oder TOTS-Moments-Upgrade-SBC enthielt nicht die korrekten Belohnungen und wurde vorübergehend aus dem Spiel entfernt. Sie wird später zurückkehren und betroffene Spieler werden in den kommenden Tagen korrigierte Belohnungen im Spiel erhalten."

Erneut Spielerpicks nicht als Leihspieler deklariert

Kompensation fordern auch Spieler mit einer brasilianisch-portugiesischen Sprachausgabe, die das "Ultimative TOTS-Grundlagen-Pack" geöffnet haben. Wie schon anfangs in der deutschen und polnischen Beschreibung ist auch in dieser die Rede von vier "Ultimate-TOTS-Spielerpicks", aus denen man zwischen zwei Akteuren entscheiden kann. Im Satz dahinter lässt sich das Übel bereits vermuten: "Leihspieler sind sieben Spiele lang verfügbar".

Wie schon bei den vergangenen Patzern vergaß der Publisher explizit darauf hinzuweisen, dass es sich bei den TOTS-Items um Leihspieler handelt. Zum Leidwesen der Käufer, die 100.000 Münzen dafür ausgegeben haben und nun Ersatz fordern. Ob sie sich darauf freuen dürfen, scheint zumindest nicht unwahrscheinlich. Im Zuge der deutschen Version reagierte der Publisher mit Kompensation - erntete dafür allerdings auch Kritik.