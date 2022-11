FIFA 23: Niclas Füllkrug auch im Oktober Spieler des Monats

Auch im Monat Oktober geht die FIFA-23-Auszeichung Spieler des Monats an Niclas Füllkrug. Der Bremer Stürmer bekommt daher eine noch stärkere Spezialkarte als im Monat zuvor.

Doppelpack für Niclas Füllkrug in FIFA 23. War der Neu-Nationalspieler im September bereits Spieler des Monats der Bundesliga, bekommt er diese Auszeichnung auch für den Oktober. Gleichbedeutend gibt wieder eine Spezialkarte in FIFA Ultimate Team. Dank dieser bekam Bremens Top-Stürmer ein immens höheres Gesamtrating und Tempo - getoppt wird das mit der neuen Player-of-the-Month-Karte (POTM-Karte).

Auf das 84er Rating seiner letzten POTM-Karte kommen weitere zwei Zähler, im besonderen Fokus steht abermals das Tempo. Liegt dieser Wert bei seiner normalen Goldkarte bei 61, wodurch Füllkrug in FIFA 23 verhältnismäßig langsam ist, addiert EA SPORTS satte 16 Zähler obendrauf. Zwei bis drei Punkte mehr erhalten die restlichen Bereiche, wie Schuss, Dribbling, Passen, Physis und Defensive. Erhältlich ist die Karte über die sogenannte Squad-Building-Challenge.

Tor-Debüt bei der Nationalmannschaft

Am Dienstag debütierte Füllkrug erstmals bei der Deutschen Nationalmannschaft. Im Vorbereitungsspiel auf die WM 2022 erzielte er direkt den entscheidenden Treffer in der 80. Minute. Auch bei Werder Bremen knippst der Torjäger in großer Regelmäßigkeit. Der Höhepunkt im Oktober dürfte das 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewesen sein - in dieser Partie traf er doppelt und bereitete einen Treffer vor.

Kleiner Wehrmutstropfen dürfte die Torjägerliste der Bundesliga sein. Hier war der 29-Jährige im September noch an der Spitze - mittlerweile wurde er dort von Leipzigs Christopher Nkunku abgelöst. Für eine POTM-Karte gereicht hat es trotzdem.