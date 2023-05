FIFA 23: Neuer DLC-Fehler im Rahmen von Title-Update 13

EA SPORTS hat Title-Update 13 für FIFA 23 veröffentlicht und die größte Sorge der Fans wurde teils Realität: Ein neuer DLC-Fehler hat sich eingeschlichen.

Schon wieder Ärger mit einem Title-Update: In den neuen Patch Notes berichtet EA SPORTS von einer bekannten Fehlermeldung. "DLC-Inhalte-Update 1 ist offenbar beschädigt und kann nicht verwendet werden", besagt diese. Title-Update 13 ist am späten Mittwochvormittag live gegangen, seither mehren sich die Beschwerden unter dem entsprechenden Tweet. Dabei liefert der Entwickler den Workaround bereits mit.

Statt in der Ingame-Mitteilung auf "Wiederholen" zu klicken, sollte "Abbrechen" ausgewählt werden. Startet FIFA 23 daraufhin nicht ordnungsgemäß, müsse dies noch einmal versucht werden. Der Lösungsansatz scheint auf den ersten Blick flächendeckend zu funktionieren. Was den Unmut der Fans nur bedingt verringert - schließlich hatte schon Title-Update 12 für ein technisches Problem gesorgt.

Secure-Boot-Problem für PC-Nutzer

Erst zwei Wochen ist es her, dass FIFA 23 im Rahmen des letzten Patches für Crashes an der PlayStation 5 gesorgt hatte. Damals waren mehr als 100 Freunde in der Freundesliste die Ursache des Absturzes, der definitiv mit dem Download des Title-Updates einherging. Dieser kausale Zusammenhang ist für den 13. Patch noch nicht final bestätigt, liegt aber nahe. Schließlich trat der Fehler in den vergangenen Tagen nicht auf.

Betroffen sind von diesem DLC-Problem wohl nur Konsolenspieler. PC-Nutzer haben ihren eigenen Fauxpas erhalten: Ist Secure Boot beim Start von FIFA 23 unter Windows 11 deaktiviert, fehlt die Nachricht, dass dieses Feature benötigt wird. Bei Secure Boot handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion, die die Beeinflussung durch Schadsoftware verhindern soll. Wann beide Fehler behoben werden, ist noch offen - EA SPORTS arbeitet daran.

Intentionellen Inhalt bietet Title-Update 13 übrigens kaum. Laut der Patch Notes wurden wie üblich Trikots, Handschuhe, Schuhe, Bälle & Co. überarbeitet. Darüber hinaus hat der Entwickler einige Elemente der Benutzeroberfläche in Partien der UEFA Women's Champions League angepasst.