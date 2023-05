FIFA 23: Nächster EA-Fehltritt? FUT-Hero-Pick sorgt für Aufsehen

Am Montag wunderten sich zahlreiche FIFA-Spieler über ein scheinbar unabsichtliches Geschenk von EA SPORTS: Aus dem Nichts erschien ihnen ein FUT-Hero-Pick. Was hat es damit auf sich?

David Ginolas Fantasy-Hero spielt auf seine Zeit bei Newcastle an und zählt zu den besten Karten in FIFA 23 Ultimate Team. imago/EA SPORTS

Die Liste der Fehler in FIFA 23 ist lang. Allein im Zuge des Team of the Season (TOTS) leistete sich EA SPORTS zwei dicke Schnitzer. Zunächst veröffentliche der Entwickler zwei Items der Community-Auswahl zu früh, ehe vor wenigen Tagen das gesamte La-Liga-TOTS verfrüht verfügbar war. Entsprechend schnell kamen die Vermutungen nach einem weiteren Patzer auf, als im Laufe des Montags einige FUT-Spieler Fantasy-Hero-Picks in ihren Accounts vorfanden, ohne etwas dafür getan zu haben.

Kompensation scheint berechtigt

Ein verständlicher Schluss, wäre es nicht das erste Mal, dass dem Studio im Laufe des aktuellen Ablegers ein wenig heldenhaftes Malheur um die Heroes unterlaufen würde.

Diesmal hat die Überraschung aber wohl einen guten Grund: Es handelt sich um eine Kompensation für ein Pack, das mit fehlerhafter Beschreibung veröffentlicht worden war. Für 185.000 Münzen oder 1.250 FIFA Points (~12 Euro) war vor ungefähr vier Wochen ein "Zugabe"-Pack im Shop verfügbar. Laut Beschreibung sollte dies "eine Spielerwahl aus drei Fantasy FUT Heroes" enthalten.

Wer das Pack aber öffnete, wurde mit einer unschönen Wahrheit konfrontiert: Bei der Spielerwahl handelte es sich lediglich um Leih-Objekte, die für 15 Partien zur Verfügung standen.

Top-Karten in der Verlosung - auch für nicht betroffene User?

Diesem Versäumnis kam EA SPORTS nun nach und stellte Spielern, die das entsprechende Pack gekauft hatten, eine "richtige" Spielerwahl aus drei Fantasy-Heroes zur Verfügung. Bei diesen handelt es sich nicht um Leih-Spieler, sie sind also uneingeschränkt für Spieler nutzbar.

Solltet ihr also noch wissen, dass ihr das "Zugabe"-Pack gekauft habt, empfiehlt sich ein Blick in den eigenen FUT-Account. Womöglich wartet dort eine kleine Kompensation auf euch, in der einige der besten Spieler des Spiels verfügbar sein könnten. Mit Joan Capdevila, David Ginola oder Saeed Al-Owairan sind gleich mehrere der Helden extrem starke Meta-Karten.

Diese könnten womöglich auch bei nicht betroffenen Usern landen. Auf Twitter kursieren bereits erste Erfahrungsberichte, in denen sich Spieler zu Wort melden, welche die Kompensation zu Unrecht erhalten haben wollen. "Ich haben einen gratis Fantasy-FUT-Hero-Pick bekommen... und bin ziemlich sicher, ich habe das Pack nicht geöffnet", hieß es etwa vom englischen YouTuber Matt 'MattHDGaming' Craig. Komplett ohne Ausrutscher oder zumindest Aufregung geht es bei EA SPORTS wohl nicht.