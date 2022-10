FIFA 23: Mitfiebern in Champions League und Co.

Kurz nach Release von FIFA 23 ist Ultimate Team mit den Road-to-the-Knockout-Karten im Königsklassen-Fieber. Wir erklären, wie die Items sich verbessern und wen ihr auf dem Zettel haben solltet.

Die laufende Spielzeit im europäischen Fußball ist in vollem Gange, die Gruppenphase der internationalen Wettbewerbe ist zur Hälfte abgeschlossen. Rechtzeitig zur entscheidenden Phase um den Einzug in die K.o.-Runde ziehen die drei Vereinswettbewerbe der UEFA nun auch in FIFA 23 ein.

Wie funktionieren die Upgrades der Karten?

In Ultimate Team gibt es nämlich momentan Karten aus Champions League, Europa League und Conference League. Road to the Knockouts (RTTK) heißt das Event, bei dem die ausgewählten Spieler sich entsprechend ihrer Performance während der Gruppenphase verbessern können.

Genauer gesagt gibt es zwei mögliche Updates für die Spezial-Items: Gelingen der Mannschaft des Spielers zwei Siege in den verbleibenden Spielen der Gruppenphase, geht es für die Karte nach oben. Selbiges geschieht, wenn sich der Verein für die K.o.-Phase des jeweiligen Wettbewerbs qualifiziert.

Dabei muss der Spieler selbst gar nicht zum Einsatz kommen. Wichtig ist allerdings, dass ein Einzug in die K.o.-Phase nur in dem Wettbewerb zählt, in dem die Mannschaft ursprünglich angetreten ist. Wird das Team eines RTTK-Items beispielsweise Gruppendritter in der Champions League und zieht dadurch in die K.o.-Phase der Europa League ein, gibt es dementsprechend kein Upgrade.

Die RTTK-Karten, die es aktuell in Packs gibt, auf einen Blick. EA SPORTS

Die stärksten Karten der Promo findet man naturgemäß in der Champions League, besonders Messi (91er Rating) und Aubameyang (89er Rating) stechen heraus. Dies schlägt sich aber natürlich auch im Preis der beiden nieder. Für den ehemaligen Dortmunder Aubameyang werden aktuell 615.000 Münzen auf dem Konsolenmarkt fällig, der Argentinier steht sogar bei gut 1,4 Millionen Münzen.

Spitzenpreise und potentielle Schnäppchen

Etwas günstiger kommen euch Zambo Anguissa von Neapel (88.000 Münzen) und der BVB-Verteidiger Süle (46.000 Münzen) zu stehen. Bereits mit soliden Goldkarten ausgestattet, könnten die ohnehin schon etwas verbesserten RTTK-Items der beiden mit einem oder gar zwei weiteren Updates zu Topkarten werden.

Die Chancen dafür stehen bei beiden nicht schlecht. Dortmund gewann zwei der ersten drei Spiele, nur Manchester City war den Borussen eine Nummer zu groß. Damit stehen die Schwarz-Gelben aktuell auf Platz zwei. Gelingt es den Dortmundern, auch die Rückspiele gegen Sevilla und Kopenhagen zu gewinnen, würde Süle ein absolutes Abwehrbollwerk werden.

Zambo Anguisse und Napoli sind bisher sogar noch besser unterwegs und gewannen alle drei Duelle mit Ajax, Liverpool und den Glasgow Rangers. Die Süditaliener, die auch in der Heimat Spitzenreiter sind, haben die beste Ausgangsposition auf die K.o.-Phase und dürften in mindestens zwei der drei Rückspiele als Favorit in die Partie gehen.

Lohnen sich SBC- und Objective-Spieler?

Zusätzlich zu den Items, die in Packs erhältlich sind, ist aktuell außerdem Tottenham-Angreifer Kulusevski in einer Squad Building Challenge (SBC) zu haben, während Inter-Verteidiger Gosens durch Ingame-Aufgaben zu erspielen ist.

Besonders Karten, die nur eure Zeit kosten, sind natürlich immer interessant. Allerdings stehen Inter Mailand zwei schwere Spiele gegen die Bayern und den FC Barcelona bevor. Das Hinspiel gegen die Katalanen konnten die Nerazzurri zwar knapp gewinnen, hatten dabei auch einiges an Glück. Ob Gosens also tatsächlich Upgrades erhält, ist kaum zu prognostizieren.

Ähnlich sieht es bei den Spurs aus, die nach drei Spielen mit vier Zählern zwar auf Rang zwei ihrer Gruppe stehen, den Atem der punktgleichen Eintracht aus Frankfurt jedoch im Nacken spüren. Während Sporting Lissabon mit sechs Zählern Tabellenführer ist, hat auch Schlusslicht Marseille mit drei Punkten noch alle Möglichkeiten aufs Weiterkommen. Auch Kulusevski ist also hinsichtlich der möglichen Upgrades mit Vorsicht zu genießen.

Ödegaard sorgt für kuriose Ausnahme

Abschließend gibt es noch ein kleines Kuriosum bei einer Karte. Arsenals Spielgestalter Ödegaard, für 124.000 Münzen auf dem Markt zu ergattern, hat als einziges Item vier Spiele, um auf die zwei Siege zu kommen. Das liegt daran, dass im Zuge des Ablebens von Queen Elizabeth II. die Partie gegen die PSV Eindhoven ausgefallen war.