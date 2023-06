FIFA 23: Mit Spielerkarriere: Frauen-WM-Modus erscheint Ende Juni

In FIFA 23 wird die Fußball-WM der Frauen in einem eigenen Modus abgebildet - erste Informationen verkündete der Publisher nun, die sind allerdings teilweise vage.

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland wird in FIFA 23 in einem eigenen Modus abgebildet. Dass EA SPORTS nochmal den Zuschlag bekommt, kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino bereits vor Monaten an.

Kein separates Spiel - unklares Datum

Damals sprach Infantino noch davon, "noch in diesem Jahr einen neuen FIFA-23-Titel auf den Markt zu bringen", der "zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer und Frauen in einer Ausgabe" enthält. Dieser neue Titel ist nun "nur" ein Title-Update, allerdings kostenfrei.

Sam Kerr schmückt das "Cover" des Title-Updates EA SPORTS

Das heißt auch: Ein manuelles Herunterladen und Installieren ist nicht notwendig, der Vorgang geht automatisch über die Bühne. Unklar ist jedoch, wann genau das passieren wird. Denn in der offiziellen Mitteilung nannte EA SPORTS kein konkretes Veröffentlichungsdatum, sprach lediglich von "Ende Juni".

Lizenziert sind alle der 32 qualifizierten Nationalmannschaften, die ihr auf das virtuelle Grün schicken könnt - In den Spielformen Anstoß und Turniere . Einziger Haken: Online können keine Partien ausgetragen werden. Stattdessen gibt es eine Spielerkarriere mit dem Namen "Führe dein Land an". In der soll es möglich sein, entweder eine der Akteurinnen auszuwählen oder einen eigenen Avatar zu erstellen. Allerdings dürft ihr keine Alex-Hunter-Neuausgabe erwarten, sondern eine reguläre Spielerkarriere, auf die WM gemünzt.

Nur ein offizielles Stadion?

Etwas unbestimmter wird es wieder bei den Features, genauer gesagt den Stadien. In der Mitteilung wird lediglich das Stadium Australia - Austragungsort des Endspiels - genannt. Ob noch weitere Spielstätten lizenziert sind, geht aus EAs Meldung nicht hervor. Wenig Hoffnung darauf macht jedoch der Vergleich zum WM-Modus der Herren in FIFA 23. Damals waren es lediglich zwei Arenen.

Einblick in das Menü. EA SPORTS

Außerdem kündigte EA SPORTS "spezielle Stadiondekorationen, Cinematics, Spielpräsentationen und spezifische Kommentare" an. Auch hier gab es keine detaillierte Ausführungen - bei den Cinematics dürfte es sich jedoch um die Zwischensequenzen vor den Partien handeln. Die Spielpräsentation umfasst wohl sämtliche Einspieler aus dem Stadion. Für genauere Informationen haben wir bei EA SPORTS angefragt. Diese reichen wir nach, sobald sie uns vorliegen.