Per Standard zum Erfolg 19.11.2022

1:39Wenn aus dem Spiel nichts geht, dann vielleicht per Standardsituationen. Ein unter Fußballkommentatoren häufig benutzter Satz. Wenn euch das in FIFA 23 mal so ergeht, hat unser FIFA-Coach, Alexander 'Bono' Rauch eine Eckball-Variante parat.