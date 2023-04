FIFA 23: Mit Davies auf Links: FUT-Tipps von 'levyfinn'

Nachdem 'levyfinn' kicker eSport einen Einblick in seine Erfolgstaktik mit Kevin Schumacher gegeben hat, zeigt uns der Rostocker, wie er in FUT spielt. Mit von der Partie: Bayerns Alphonso Davies.

Sein Aufstieg war kometenhaft. Vor zwei Jahren sein Debüt im eFootball gefeiert, schaffte Levy Finn 'levyfinn' Rieck schnell den Weg in Deutschlands FIFA-Elite. Mit Hansa Rostock wurde er zwei Mal hintereinander Divisionsmeister in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC).

Nach einem Jahr als Dritter unterlagen er und Teamkamerad Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse im Finale nur knapp Titelverteidiger RB Leipzig. Folgerichtig gehört Rieck seit diesem Jahr zum elitären Kreis der eNationalspieler.

Bei der Verleihung des kicker eFootballer des Jahres in Leipzig verriet uns Rieck, warum Fußball-Profi Kevin Schumacher in der VBL CC ein Erfolgsgarant für ihn ist. Dazu gab er uns Einblicke in seine Spielweise in FIFA Ultimate Team.

"Eigentlich war die Formation nie so mein Ding"

Wie viele andere Profis spielt auch Rieck mit einem 4-3-2-1. Der Grund: "Es gibt jedes FIFA diese eine Formation, die auf einmal gut funktioniert und die dann jeder spielt. In FIFA 22 war es das 3-5-2, dieses Jahr eben das 4-3-2-1", erklärt der VBLCC-Vizemeister.

"Eigentlich war die Formation nie so mein Ding", offenbart der gebürtige Köthener: "Ich habe sonst immer über Außen gespielt. Aber man hat durch die drei zentralen Mittelfeldspieler und Stürmer enorm viele Spieler im Zentrum." Ergänzt wird das durch den offensiven Außenverteidiger, "sodass ich zur Not auch immer nach Außen spielen kann."

Ist der Ball dort angekommen, "spiele ich ihn in die Mitte und habe eigentlich immer mindestens drei Anspielstationen. Weil die Offensive meine Stärke ist, finde ich meistens eine Lösung und schieße dann ein Tor."

Mit Davies über Links

Die Position des offensiven Außenverteidigers auf Links bekleidet Bayern-Spieler Alphonso Davies. Hier setzt Rieck auf die World-Cup-Stories-Karte des Kanadiers - das ist seine zweithöchste Karte in Sachen Gesamtrating. Gegenüber des höher bewerteten TOTY-Honourable-Mentions-Objekts hat sie jedoch einen erheblichen Vorteil: Die Schuss-Attribute sind satte zehn Punkte höher.

Auf Rechts setzt Rieck auf Kyle Walker, "der kann zwar vorne gar nichts, aber muss in meiner Spielweise auch nur verteidigen." Komplettiert wird die Verteidigung durch Virgil van Dijk und Sergio Ramos, "das sind für mich die besten Innenverteidiger." Im Tor steht die TOTY-Icon von Edwin van der Sar. Ihn habe Rieck in der eChampions League gespielt, wo er "einen guten Job gemacht" hat.

Für das Mittelfeld hat der Newcomer der vergangenen Saison Ruud Gullit und die TOTY-Karte von Jude Bellingham. Diese hat er zwar nicht im eigenen Team, kann sie jedoch während der eCL spielen, "weil wir von EA Accounts bekommen, wo alle Spieler vorhanden sind. Die beiden zentralen Mittelfeldspieler, orientieren sich aber nicht so sehr in die Offensive."

Das ist eher der Part von Saeed Al-Owairan, "den schicke ich immer durch, da er 99 Tempo hat." Für Tore sorgen sollen im Sturm Kylian Mbappé sowie die beiden Brasilianer Ronaldo und Ronaldinho.

Haaland oder Yaya Touré als günstigere Alternativen

Ein Team mit starken Spielern, das aber auch entsprechend Münzen kostet. Allein die Base-Icon von Ronaldo wird derzeit für rund zwei Millionen Münzen auf dem Transfermarkt gehandelt. Günstigere Alternativen gibt es aus 'levyfinn's Sicht für Gullit und Mbappé.

Anstelle des Niederländers könnten Spieler auch auf Touré setzen, der ehemalige Spieler von Manchester City besitzt zudem zwei Hero-Karten: eine Basic- und World-Cup-Edition. Ein aktueller Spieler von Manchester City könnte Mbappé ersetzen. Die Rede ist von der Goldkarte Erling Haalands, "die war zu Beginn von FIFA 23 richtig gut." Für "Ronaldinho würde ich dann mit Neymar spielen." All diese Karten "sind mittlerweile bezahlbar."