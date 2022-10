FIFA 23: Live Tuning Update 1 zeigt harten Grätschen gelbe Karte

EA SPORTS macht von der Möglichkeit Gebrauch, Anpassungen in FIFA schneller auszuspielen. Live Tuning Update 1 passt Schiedsrichteraktionen, Dribbling und Elfmeter-Präzision an - nicht mal eine Woche nach Release.

Nicht mal eine Woche hat es gedauert, bis EA SPORTS die ersten Gameplay-Anpassungen in FIFA 23 ausspielt. Losgelöst vom Title Update 1, das Startprobleme auf dem PC lösen soll, veröffentlicht der Entwickler den ersten Patch, der in das Geschehen auf dem Platz eingreift. Per Live Tuning Tool, das "manche Änderungen ohne vollständiges Title-Update" ermöglicht. "So können wir Tuning-Änderungen noch schneller und noch häufiger einbauen, während wir an der Balance des Spiels arbeiten", frischt EA SPORTS die Erinnerung an das neue Tool in der aktuellen Mitteilung auf.

Die von eSportlern und Streamern befürchteten Patches, sie kommen. Vor allem das Wort "häufiger" wird einigen Spielenden negativ aufstoßen, sorgen regelmäßige Anpassungen des Gameplays in der Community vor allem oft für Frust.

Elfmeter-Präzision sinkt

Live Tuning Update 1 ändert zunächst Kleinigkeiten, die die Balance des Spiels etwas aus den Fugen brachten:

So war es unter anderem möglich, bei Elfmetern auch bei einem gelben oder roten Ring der Schussanzeige, das Leder recht genau in den Winkel zu zimmern. EA SPORTS verringert die Präzision zu diesen Schussphasen mit dem Patch.

Zudem wurden Animationsgeschwindigkeiten erhöht, bei technischen Dribblings von Profis mit niedrigerem Dribbling-Wert. Tatsächlich beschwerten sich Spielende über die Behäbigkeit der virtuellen Kicker bei Nutzung des linken Sticks. Profis mit Dribbling-Werten unter 90 profitieren von diesem Eingriff.

Außerdem passt EA die Aktionen der Schiedsrichter an. Immer wieder pfiffen diese auf Foul, wenn eigentlich nur die Arme der Profis kollidierten. Die Wahrscheinlichkeit eines Pfiffs wurde für diese Aktion herabgesetzt. Eine andere hingegen wurde erhöht: Wer jetzt mit einer harten Grätsche in den Zweikampf geht und den Ball verpasst, muss häufiger mit einer gelben Karte rechnen. In der ersten Woche des Spiels wurden diese nur selten geahndet.

Damit klingen die getätigten Anpassungen tatsächlich sinnvoll. Das Live Tuning Update 1 ist seit Dienstag Abend auf allen Plattformen in FIFA 23 erhältlich.