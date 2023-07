FIFA 23: "Level Up"-Promo bringt die Community gegen EA auf

Seit Freitag läuft eine neue Promo in FIFA 23 Ultimate Team (FUT). "Level Up" heißt sie und scheint Usern erspielbare Karten höchster Güte zu versprechen. Doch die Sache hat einige Haken, die für Aufregung sorgen.

"Zeit ist Geld", lautet ein geflügeltes Wort von Benjamin Franklin, das sich auch auf FUT 23 anwenden lässt. Schließlich gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten, an starke Karten zu kommen: Man investiert sein Erspartes und kauft Packs oder wendet Zeit auf, um Karten zu erspielen und zu ertraden. Mit der neuen "Level Up"-Promo bricht EA SPORTS jedoch mit dieser Maxime - zum Unmut der Spielerschaft.

Ein kleiner, aber feiner Unterschied

Denn im Zuge des neuen Events sollen, wie der Name verrät, Karten aufgelevelt werden. Man erfüllt mit einer Basis-Level-Up-Variante Aufgaben und erhält dafür eine verbesserte Version der Karte. Eigentlich ein bekanntes Muster, ist der zentrale Unterschied bei dieser Promo, dass die Basis-Items nicht nur erspielt oder ertauscht werden können, wie bisher für aufgabenrelevante Karten üblich. Stattdessen sind sie zum großen Teil ausschließlich in Packs erhältlich und kosten somit Geld oder Ingame-Währung.

Will man beispielsweise die verbesserte Level-Up-Version von Enzo Fernandez erspielen, muss man zunächst darauf hoffen, sein mit 92 bewertetes Basis-Item durch ein gekauftes Pack zu ziehen, oder es auf dem Ingame-Markt kaufen. Erst dann kann man mit dieser Version die langfristige Aufgabe angehen, nach deren Erfüllung das mit 95 ausgeschriebene Item des Argentiniers wartet.

Auf den ersten Blick eine harmlose Neuerung, war in Vorgängern nicht an ein solches Prozedere zu denken. Erspielbare Karten waren stets für die gesamte Community verfügbar, wenn auch an bestimmte Bedingungen und zeitlichen Aufwand geknüpft. Kann man sich nun eine Basis-Level-Up-Version nicht leisten, bleibt einem die erspielbare Karte jedoch verwehrt. Entsprechend schlecht kommt die Änderung gemessen an Kommentaren in den sozialen Medien an.

Horrende finanzielle und zeitliche Kosten

Problematisch ist für Teile der Spielerschaft zudem das Ausmaß einiger Anforderungen. Um Kevin De Bruyne - die beste Karte der Promo - aufzuwerten, müssen Spieler mit seiner grundlegenden Level-Up-Version in 30 Spielen treffen und dabei mindestens sieben belgische Spieler in der Startelf aufbieten. Eine zeitaufwendige Aufgabe, die überhaupt nur dann machbar ist, wenn man die ohnehin schon extrem seltene und derzeit mit knapp zwölf Millionen Münzen taxierte Version des ManCity-Profis sein Eigen nennen kann.

Womit wir beim nächsten Kritikpunkt wären. Die wenigen Event-Karten, die zu diesem späten Zeitpunkt im Spiel noch interessant für die meisten Spieler sind, kommen ob ihrer Qualität selten aus Packs. Und sie sind entsprechend teuer: Enzo Fernandez steht bei knapp einer halben Million Münzen, Bayerns Alphonso Davies bei über 800.000 Münzen, Timo Werner von RB Leipzig bei gut 600.000. Zehnmal so teuer wie der deutsche Nationalspieler ist PSG-Motor Renato Sanches (6,63 Millionen Münzen). Wobei es sich wohlgemerkt ausschließlich um Items handelt, die man braucht, um danach die verbesserte Version zu erspielen, um die es laut Event-Name eigentlich geht.

Topspieler noch unerreichbarer als ohnehin?

Doch damit nicht genug. Gerade bei Top-Spielern wie De Bruyne oder Sanches sind die meisten Aufgaben nicht miteinander kombinierbar. Auf die Spitze treiben es hier Enzo Fernandez und Chelsea-Teamkollege Raheem Sterling, der derzeit als SBC erhältlich ist. Obwohl beide im echten Leben im selben Team spielen und somit auch im Chemie-System von FUT bestens zusammenpassen, kann man ihre aufgewerteten Karten nicht zeitgleich erspielen. Während es für den Mittelfeldmotor sechs Argentinier in der Startelf benötigt, sind bei dem Flügelflitzer sechs Engländer in der Anfangsformation unerlässlich. Die einzige Top-Karte, die sich problemlos kombinieren lässt, ist Davies. Vorausgesetzt, man hat 800.000 Münzen für seine Basis-Level-Up-Version auf der hohen Kante.

Besonderen Zorn hat EA SPORTS jedoch mit einer anderen Maßnahme auf sich gezogen. Eigentlich ist es bei erspielbaren Karten möglich, die Items im Koop-Modus mit einem weiteren Mitstreiter freizuschalten. In diesem Fall muss nur einer der beiden Spieler die Bedingungen einer Aufgabe erfüllen, der zweite Spieler profitiert ebenso vom erzielten Fortschritt.

Doch diesen Workaround hat der Entwickler bereits am Samstag, kurz nach Release der Promo, zumindest in Teilen aus der Fußballsimulation entfernt. Denn er ist nur noch im kompetitiven Rivals-Modus gegen andere Spieler verfügbar, nicht mehr im deutlich einfacheren Squad-Battles-Modus gegen die KI.

EA SPORTS zeigt ungewohnte Qualitäten - zum Leidwesen der Spieler

Speziell die Geschwindigkeit, in welcher das bisher akzeptierte Schlupfloch nun im Zuge des neuen Events geschlossen wurde, irritiert FIFA-Fans. Während an anderer Stelle wochenlang auf Kompensationen gewartet werden muss und Bugs nach Monaten nicht korrigiert werden, ist ein mutmaßlicher Fehler, von dem User profitieren, binnen weniger Stunden behoben.

Entsprechend fallen die Reaktionen der Spieler aus. "EA kann also drei Wochen und mehr damit verbringen, fehlende Weekend-League-Rewards zu bereinigen, aber den Koop-Trick innerhalb von vier Stunden patchen?", fragt ein Reddit-User und führt aus: "Ich weiß, es sind verschiedene Abteilungen. Aber ihre Sorgfalt für Dinge, die Spielern nutzen oder schaden, ist schockierend." Eine Haltung, die weitere Kommentatoren ähnlich wahrnehmen. "Schön, wie EA ein Problem innerhalb weniger Stunden patchen kann, wenn es ihnen nicht nutzt", heißt es unter einem anderen der zahlreichen kritischen Posts, die deutlich machen, dass EA SPORTS das neue Konzept aus Community-Sicht wohl überdenken sollte.