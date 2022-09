FIFA-23-Leak: Fällt die CR7-Goldkarte aus der Meta?

Da Xbox-Spieler schon vorab FIFA 23 spielen konnten, sind mutmaßliche Vereins- und Spielerwerte bereits im Umlauf. Besonders in der Diskussion: Die Ratings von Cristiano Ronaldo.

Sehen wir in FUT-Teams bald weniger CR7-Goldkarten? EA SPORTS

Wenn zum FIFA-Start in Ultimate Team die Mannschaften aufgebaut werden, dann steht eine Karte auf dem Wunschzettel oft ganz oben: Cristiano Ronaldo. Im neuen Teil könnte sich das aber ändern.

Anfang der Woche konnten Xbox-Spieler FIFA 23 bereits versehentlich anspielen. Seither kursieren viele Screenshots von Vereins- und Spielerwerten. Auf Anfrage von kicker eSport bestätigte EA SPORTS den Vorfall:

"Am Dienstag haben wir versehentlich einer kleinen Anzahl von Spielern Zugang zu einer zweistündigen Testversion der Xbox One-Version von FIFA 23 gegeben, die erst in ein paar Wochen verfügbar sein sollte." In Sachen Werten schränkt der Publisher allerdings ein: "Nicht alle Inhalte waren endgültig."

City-Rivale in FUT attraktiver?

Daher bleibt es bis zum FIFA-Release noch offen, ob so die Top 40 in Ultimate Team aussieht oder das die endgültigen Werte der Bayern sind. Für reichlich Diskussionsstoff sorgt die Goldkarte von Cristiano Ronaldo, denn diese bekäme ein Downgrade an einer besonderes meta-relevanten Stelle.

Sieht so die neue Karte von CR7 aus? EA SPORTS

Das Tempo des Portugiesen würde um satte sechs Punkte sinken. Waren es in FIFA 22 noch 87 Zähler, wären es in FIFA 23 nur noch 81.

Die Folge: Sollte auch in FIFA 23 die Geschwindigkeit der Kicker zur Meta gehören, dürfte die Ronaldo-Goldkarte wohl nicht mehr ein Objekt der Begierde sein. Spieler wie Erling Haaland von Manchester City (89 Tempo gemäß Leaks) oder Kylian Mbappé von Paris St. Germain (97 Tempo gemäß Leaks) wären dann wohl deutlich attraktiver.

Aber nicht nur das. Auch Cristiano Ronaldos Passwerte würden einiges an Punkten verlieren - insgesamt ginge es von 82 auf 78. Beim Dribbling wären es drei Punkte weniger (88 auf 85), sein Schuss wäre um einen Punkt schlechter. Physis und Defensive blieben gleich.

Alter oder Krise?

Ursachen für diese Abwertungen lassen sich einige finden - beim Tempo könnte es tatsächlich das Alter sein. Im Februar kommenden Jahres wird der Mittelstürmer 38 Jahre alt. Eine dahingehend nicht untypische Abwertung - wer den Karrieremodus spielt, kennt das bereits.

Auch die sportliche Situation könnte etwas zum Rating beitragen. Sein Club, Manchester United, blieb vergangenes Jahr weit hinter den Erwartungen zurück, wurde lediglich Sechster in der Liga. CR7 konnte zwar in 30 Spielen 18 Tore beisteuern, knüpfte aber nicht an seine Bestleistungen an.

Zum Start in diese Saison blieb er bisher in fünf Spielen glücklos, kam in den meisten Fällen von der Bank aus. Deutlich mehr im Rampenlicht standen seine Wechselwünsche - einen neuen Klub hat er zum Ende des Transferfensters nicht gefunden. Mit den FIFA23-Ratings stünde er damit nicht nur im echten Leben, sondern auch im Spiel auf den Wunschzetteln nicht mehr ganz oben.