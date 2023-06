FIFA 23: League-One-Profi rassistisch beleidigt - wegen TOTS-Karte

Der englische Drittliga-Fußballprofi Jonson Clarke-Harris wurde in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. Der Grund: FIFA-Spieler zogen seine TOTS-Karte anstelle eines wertvolleren Items.

Dank seiner 26 Tore in 46 Partien schaffte es Jonson Clarke-Harris in das Team of the Season (TOTS) in FIFA 23. Dadurch erhielt der Drittliga-Profi von Peterborough United eine Spezialkarte. Eigentlich eine Auszeichnung für Clarke-Harris - doch der Stürmer bekam zuletzt Hass-Nachrichten inklusive rassistischer Beleidigungen in Zusammenhang mit dem Item.

Nicht wegen der Karte an sich, sondern aufgrund des Frusts einiger FIFA-Spieler, die sie aus den FIFA-Packs zogen. Enttäuscht und verärgert darüber, keinen Top-Star oder ein wertvolleres Item erwischt zu haben, attackierten sie den Top-Torschützen der League One in den sozialen Medien. Einige der Nachrichten auf Instagram machte der 28-Jährige öffentlich. In einer hieß es: "Verschwinde aus meinem TOTS-Pack. Ich hasse dich" - gefolgt von Affen-Emojis. In anderen wurde er mit dem N-Wort beschimpft.

Ein Punkt, "an dem ich diese Leute entlarven muss"

"Ich möchte wirklich keine Schimpfworte auf meinen Social-Media-Kanälen posten, wo mir viele Minderjährige folgen. Aber es wurde ein Punkt erreicht, an dem ich diese Leute entlarven muss und jeder begreifen soll, welches Ausmaß an Rassismus Kollegen und ich erfahren, wegen eines Fußball-Spiels", kommentierte Clarke-Harris den Screenshot, auf dem eine dieser Beleidigungen zu sehen war.

Peterborough-United-Sprecher Phil Adlam sagte gegenüber BBC Radio Cambridgeshire: "Die Sprache die verwendet wurde, ist widerlich sowie die Tatsache, dass sie scheinbar durch ein Konsolenspiel ausgelöst wurde. Die Leute beschließen, jemanden über ihr eigenes soziales Netzwerk rassistisch zu beleidigen, das ist einfach unglaublich."

Er berichtete, dass der Stürmer "insgesamt fünf Nachrichten von fünf verschiedenen Accounts" erhalten habe. "Das sind wahrscheinlich Leute, die Clarke-Harris nie getroffen oder gesehen haben und ihre Frustration über ein Videospiel in das reale Leben übertragen."

Der Klub hat sich zudem öffentlich geäußert. In einem Statement heißt es, Peterborough United "ist empört über die rassistischen Beleidigungen", die an den Fußballer gerichtet wurden. Der Verein "ist im Gespräch mit der English Football League, der Professional Footballers' Association und den zuständigen Behörden. Die Nachrichten, die an Clarke-Harris geschickt wurden, sind offen gesagt abscheulich und haben in der Gesellschaft keinen Platz." In Deutschland wurde vergangenes Jahr ein Streamer aufgrund von Beleidigungen verurteilt.