FIFA 23: La-Liga-TOTS zu früh in Packs - EAs nächster Release-Patzer

EA SPORTS hat das La-Liga-TOTS fast zwei Tage zu früh in die Packs von FIFA 23 Ultimate Team (FUT) veröffentlicht. Etliche Spezialkarten um Robert Lewandowski waren bereits zu ziehen und über Social Media zu sehen.

EA SPORTS hat im Rahmen des Team of the Season den nächsten Release-Patzer hingelegt. Fast zwei Tage zu früh war das La-Liga-TOTS in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verfügbar. "Ich bin also aufgewacht, um festzustellen, dass EA das La-Liga-TOTS nachts schon in Packs releast hat... Ich will doch nur einen normalen Tag. Nur einen", twitterte der User 'Guu' und dürfte vielen FUT-23-Spielern aus der Seele gesprochen haben.

Die Spezialkarten waren aus den garantierten TOTS-Packs und 81+-Upgrades als Belohnung für die "Tägliches TOTS Anmeldeupgrade"-SBC erhältlich. Am Morgen ebbten die Berichte über gezogene Objekte in den sozialen Medien ab, womöglich ist das Problem inzwischen behoben.

Zu spät wäre es jedoch allemal: Robert Lewandowski, Luka Modric und Marc-André ter Stegen sind nur drei der bereits zu früh erschienenen TOTS-Spieler. Es ist davon auszugehen, dass das gesamte La-Liga-TOTS in besagten Packs war - obgleich das nicht bestätigt ist.

Lewandowski und Modric an der Rating-Spitze?

Durch den selbst verursachten Leak verteilte EA SPORTS nicht nur vorzeitig die Spezialkarten, sondern raubte vielen Fans auch die Spannung. Denn natürlich sind damit nun Ratings bekannt: Lewandowski und Modric erhalten 97 Punkte, DFB-Nationaltorhüter ter Stegen wird mit 94 Zählern ausgestattet.

Lewandowski und Modric dürften somit die Rating-Spitze in La Liga darstellen. Schon in den TOTS der Premier League (Erling Haaland und Kevin De Bruyne) sowie der Bundesliga (Jamal Musiala und Jude Bellingham) waren jeweils zwei Spieler mit 97 Punkten versehen. Höher ging EA SPORTS bislang nicht.

Frühstart schon zum Community-TOTS

Unterlaufen war dem Publisher ein ähnlicher Release-Fauxpas übrigens schon im Vorfeld des Community-TOTS. Alvaro Morata und Vangelis Pavlidis waren fast 24 Stunden zu früh in die FUT-23-Packs geraten. Wie vor einigen Wochen schon werden auch aktuell Stimmen laut, die EA SPORTS Absicht unterstellen.

Im Falle der beiden Community-TOTS-Stürmer hatten einige Anhänger die Theorie aufgestellt, der Entwickler wolle schon mal den Pack-Verkauf ankurbeln. Anders als damals waren die La-Liga-Spieler aber offenbar nicht in käuflichen Packs, somit konnte kein finanzieller Vorteil entstehen.

Fehlerliste in FIFA 23 wird immer länger

Die Spezialobjekte werden nochmals plangemäß und ordentlich am Freitag um 19 Uhr in FUT 23 releast. Das spanische Oberhaus ist nach Premier League und Bundesliga die dritte Top-5-Liga Europas, die ihr eigenes TOTS erhält. Es folgen noch die Ligue 1 und die Serie A. Die Auswahl der italienischen Eliteklasse ist seit Montag zum Voting freigegeben, das Min-Jae Kim eine zweite TOTS-Karte bescheren könnte.

Die Liste an Fehlern und Ungereimtheiten ist auch für FIFA 23 wieder ellenlang. Zuletzt hatte EA SPORTS die haptische TOTS-Moments-Karte für Ramy Bensebaini nach Mainz statt Gladbach geschickt. Wenige Tage zuvor wurden mit Title-Update 12 weltweit Crashs an der PlayStation 5 hervorgerufen. Immer wieder kommt öffentliche Kritik an der Kompetenz des Videospielgiganten auf, teils schlägt es oft auch in Galgenhumor um.