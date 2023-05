FIFA 23: La-Liga-TOTS - Königliche und katalanische Dominanz im Voting

Das Voting zum Team of the Season (TOTS) für La Liga ist gestartet. Auf dem Kandidatenzettel stehen 47 Akteure - es könnten sich einige Überraschungen andeuten, denn wieder wird die Formation zum Streitthema.

Das Bundesliga-TOTS-Voting ist beendet, das nächste ist im Gange. Vom 1. bis zum 5. Mai kann die Community ihr Team des Jahres aus der höchsten spanischen Liga nominieren. Wer das macht, hat in diesem Jahr die Qual der Wahl. So stehen zu FIFA 23 satte 47 Akteure auf dem Kandidatenzettel.

Bereits die Position des Torhüters ist aus deutscher Sicht interessant, denn zur Auswahl steht Marc-André ter Stegen. Seine Nominierung erscheint schon Pflicht, wehrte er in dieser Spielzeit 84 Prozent der Schüsse auf sein Tor ab.

Nicht mit dabei sind Sevillas Bono oder auch David Soria vom FC Getafe. Wenn man die Anzahl von Sorias Inform-Karten ansieht, wirkt das verwunderlich. Der Spanier wurde dreimal in das Team der Woche gewählt. Im Vergleich zu Alex Remiro von San Sebastian liegt er statistisch knapp vorne. Lediglich die Tabellenposition seines Klubs spricht nicht für ihn. Während San Sebastian Vierter ist, belegt der FC Getafe Rang 19 und damit einen Abstiegsplatz.

Koundé als Rechtsverteidiger ins Team of the Season?

Dass die Situation des Klubs allerdings kein Kriterium sein muss, beweist die Abwehrriege. In der sind José Gaya vom FC Valencia und Nemanja Gudelj vom FC Sevilla an Bord. Beide Klubs steckten lange Zeit im Tabellenkeller fest, konnten sich aber zuletzt befreien. Besonders Gudelj glänzte immer mal wieder mit Traumtoren aus der Distanz. Zudem spielt der Serbe seit der Entlassung von Julen Lopetegui auf einer neuen Position: Im defensiven Mittelfeld angefangen, reihte er sich zuletzt in der Viererkette der Abwehr ein.

In dieser spielte vor einem Jahr noch Jules Koundé bei den Andalusiern. Bei den Katalanen vom FC Barcelona stellt ihn Übungsleiter jedoch regelmäßig auf die rechte Seite. Damit trägt auch er zur rekordverdächtigen Defensivleistung Barças bei. Gerade einmal elf Gegentore kassierte der Spitzenreiter La Ligas.

Formation zum Leidwesen von Griezmann?

Für die nächsten beiden Kategorien heißt es dann abermals: Qual der Wahl. Was auch an der Formation des 4-3-3 liegt. Spieler wie Kang-in Lee, der im Mittelfeld nominiert wurde, dürften eher weniger gute Aussichten haben - obwohl der Südkoreaner bei RCD Mallorca eine gute Saison hinlegt. Die Spiel-Meta, die internationale Reputation sowie noch stärkere sportliche Leistungen dürften eher für andere sprechen. Besonderes Augenmerk dürfte auf Luka Modric und Federico Valverde von Real Madrid sowie Pedri vom FC Barcelona liegen.

Die Formation mit nur drei Mittelfeldspielern dürfte auch zum Leidwesen von Antoine Griezmann von Atletico Madrid sein. Der Franzose spielte sich in dieser Saison zu seiner alten Form zurück. Elf Tore und zwölf Vorlagen stehen in der Vita des 32-Jährigen.

Allerdings: Mit Robert Lewandowski und Karim Benzema scheinen vom FC Barcelona und Real Madrid eigentlich schon zwei Plätze im TOTS vergeben. Während der Ex-Münchener Top-Scorer der Liga ist, weist Benzema eine überragende Quote auf: In 21 Partien traf er 17 Mal. Über die dritte Position könnte erneut eher die Spiel-Meta entscheiden. Vinicius Junior liegt statistisch zwar knapp hinter Griezmann, wodurch ein TOTS-Platz nicht völlig absurd wäre, punktet aber FIFA-technisch. Zum TOTY erhielt er bereits ein Spezialobjekt (Honourable Mentions) mit 99 Tempo.