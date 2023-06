FIFA 23: Kim 2.0 und Lazio-Loch - Serie-A-TOTS im Kreuzfeuer

Eine Karte wird einfach recycelt, der Vizemeister geht fast leer aus und der Tabellensiebte erhält mehr Spezialobjekte als der Meister. Das Serie-A-TOTS für FIFA 23 Ultimate Team (FUT) wird viel kritisiert - aber auch gelobt.

Min-jae Kim (l.) ist in gleich zwei TOTS, Sergej Milinkovic-Savic noch in keinem. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

EA SPORTS hätte mit dem Serie-A-TOTS etliche Pluspunkte sammeln können. Offensivspieler wie Victor Osimhen, Rafael Leao oder Khvicha Kvaratskhelia erhielten herausragende Spezialkarten. Die Community zeigte sich nach dem Release am Freitagabend teils begeistert - vom stärksten Ligen-TOTS war stellenweise zu lesen. Begleitet wurde die Veröffentlichung allerdings von großen Fragezeichen.

Meister-Abwehrchef deutlich schwächer als Smalling

Für Verwirrung sorgte die TOTS-Karte von Min-jae Kim. Der Abwehrchef von Meister SSC Neapel erhielt sein zweites Objekt der Promo, nachdem er bereits im Community-TOTS aufgetaucht war. EA SPORTS hat noch nicht einmal das Rating angepasst, wie es die Fans nach seiner Nominierung zum Serie-A-Voting gehofft hatten. Das Objekt wurde lediglich mit einem neuen dynamischen Bild versehen - quasi recycelt.

Dass sich an der 89er-Bewertung nichts geändert hat, überrascht angesichts seiner überragenden Saison. Im sportlichen Vergleich der Serie-A-Innenverteidiger sind fünf Punkte weniger als Chris Smalling (94) von der AS Rom zumindest fragwürdig. Da alle Werte gleich blieben, gingen viele Spieler in den sozialen Medien davon aus, versehentlich die Community-Karte als FUT-Champions-Reward erhalten zu haben.

Was anscheinend nicht ganz falsch ist: Einige Fans bekommen Kim wohl mit dem Community-Bild, andere mit dem Serie-A-Bild - das sorgt für Irritationen. Dass der Südkoreaner vergleichsweise schwach eingestuft wurde, ist aber nicht die einzige Kritik der Neapel-Anhänger. Der dominante Serie-A-Meister ist vierfach im TOTS vertreten. Juventus Turin hingegen hat inklusive der Moments-Spieler fünf Karten.

Hinzukommt Danilo aus dem Community-TOTS, der nicht wieder aufgelegt wurde. Die Alte Dame hat die Saison - auch wegen eines Zehn-Punkte-Abzugs - auf dem siebten Platz abgeschlossen. Der Tabellenvierte AC Mailand stellt vier TOTS- oder TOTS-Moments-Profis, mit Ismael Bennacer aus der Community-Auswahl sogar fünf. Beide Teams sind numerisch überlegen, obwohl sie der SSC sportlich hinterherhinkten.

Lazio bislang nur durch Romagnoli vertreten

Noch schlimmer als Napoli erwischte es Lazio Rom. Der Vizemeister hat mit Alessio Romagnoli bisher nur einen TOTS-Spieler im Kader. Der Italiener kann über Aufgaben aus dem TOTS Draft Drive freigeschaltet werden. Die Bianconeri wurden somit geringfügiger berücksichtigt als Juventus Turin, die AC Mailand, Inter Mailand und die AS Rom. Allesamt Vereine, die 2022/23 schlechter abschnitten als Lazio.

EA SPORTS hat noch die Gelegenheit, die Verteilung etwas gerechter zu gestalten. Der Entwickler dürfte weitere TOTS-Karten der Serie A veröffentlichen, die über SBCs oder Aufgaben erhältlich sein werden. Lazio-Motor Sergej Milinkovic-Savic und Neapel-Abräumer André-Frank Zambo Anguissa sind aussichtsreiche Kandidaten - und würden die starken Spielzeiten ihrer beiden Vereine zusätzlich belohnen.