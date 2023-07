FIFA 23 Karrieremodus: Stiftung Torhütertest - Tipps für die perfekte Torwartsuche

Die Wahl des richtigen Torhüters entscheidet nicht selten über Sieg oder Niederlage. Unser Experte zeigt euch, wie ihr den bestmöglichen Torhüter für euer Team finden könnt.

Ob Emiliano Martinez im WM Finale 2022 oder Manuel Neuer 2008 im Schalke-Trikot gegen Porto. Einen guten Torhüter zu haben, kann über Sieg oder Niederlage - oder gar Titel entscheiden. Entsprechend wichtig ist die Wahl des richtigen Spielers für diese kritische Position - auch in FIFA 23.

Die spezifischen Torhüterwerte richtig einordnen

FIFA gibt euch zur Bewältigung dieser Aufgabe auch direkt alle Werkzeuge mit an die Hand: Die spezifischen Torhüterwerte Hechten, Abschlag, Stellungsspiel, Fangsicherheit und Reflexe. Sie bestimmen über die Gesamtwertung eines Spielers für die Torhüterposition.

Hechten bezieht sich dabei auf die Fähigkeit, Flugparaden erfolgreich ausführen zu können. Fangsicherheit bedeutet, einen Ball nicht nur abzuklatschen, sondern auch direkt festzuhalten. Abschlag ist die reine Fähigkeit, den Torhüterabschlag ausführen zu können. Reflexe beschreibt im Kern die Wahrscheinlichkeit, eine 1-gegen-1 Situation erfolgreich zu lösen. Das Stellungsspiel drückt die Fähigkeit des Torhüters aus, sich jederzeit korrekt zum Ball zu positionieren

Da ihr in den seltensten Fällen den Torwart komplett selbst steuert, übernimmt das die KI für euch. Ihr seid also bei nahezu allen Torhüteraktionen darauf angewiesen, dass euer Schlussmann für sich die richtige Entscheidung trifft und die korrekte Aktion ausführt, was logischerweise mit entsprechend hohen Ratings häufiger geschieht. Mit einer Ausnahme: Dem Wert des Abschlages. Diesen könnt ihr jederzeit komplett selbst steuern, euch sogar aktiv dagegen entscheiden und stattdessen einfach werfen, euch den Ball an den Fuß legen oder kurz passen. Dieser Wert kann also das Gesamtrating eines wünschenswerten Torwarts in FIFA verzerren.

Selbst wenn es bei ohnehin guten Torhütern fast egal wäre: Kevin Trapp entspricht diesem Muster. kicker eSport

Tiger oder Hauskatze?

Zusätzlichen Aufschluss über die Eignung eines Torhüters geben die Größe, Sprungkraft, Reaktion, Antritt, Beweglichkeit und die individuellen Spielereigenschaften. Als Faustregeln gelten: Je kleiner die Körpergröße, desto mehr Sprungkraft wird eventuell benötigt, um für einen Ausgleich zu sorgen.

Ein hoher Antritt ist außerdem für das aktive Herauslaufen enorm hilfreich, sei es eine 1-gegen-1 Situation oder bei Flanken. Wünschenswerte Spielereigenschaften sind darüber hinaus: Fußabwehr, Flankenfänger und/oder Herauslaufen. Fußabwehr insbesondere, da diese Eigenschaft im Spiel selbst nicht durch eine taktische Anweisung ersetzt werden kann.

Wenn ihr nun all das berücksichtigt, steht eurem neuen sicheren Rückhalt nichts mehr im Wege. Sodass der nächste Schuss des Gegners vereitelt wird.