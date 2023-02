FIFA 23: Julian Brandt wird Spieler des Monats Januar

Die Fans haben abgestimmt: Julian Brandt ist Player of the Month im Januar. In FIFA Ultimate Team bekommt der Dortmunder eine Spezialkarte. Lohnt sich diese?

Mit zwei Vorlagen in drei Partien hat Julian Brandt seine guten Leistungen weiter ausgebaut. Entsprechend wurde er von den Fans als Player of the Month (POTM) im Januar gewählt. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund erhält damit in FIFA Ultimate Team (FUT) eine Spezialkarte.

Bekommen könnt ihr diese über eine Squad Building Challenge (SBC). Einlösen müsst ihr dafür ein Team mit einer Gesamtbewertung von 83. Als Bedingung gilt es zudem, einen Bundesliga-Spieler und Akteur des Team of the Week in die Startelf zu stellen. Alles in allem kostet das Unterfangen laut FutBin etwa 31.000 Münzen - wenn die günstigsten Karten verwendet werden.

Gemessen an seiner Goldkarte in FUT bekommt die POTM-Variante in jedem Bereich Upgrades. Sechs Punkte sind es jeweils im Gesamtrating, Passen, Schießen und in der Defensive. Acht Zähler obendrauf gibt es in der Physis, gar zehn im Tempo.

Gerade die Schnelligkeit in Bezug auf Brandts neue Position als rechter Mittelfeldspieler wirkt eher nachteilig. Allerdings: Über die Zweitpositions-Modifikatoren lässt sich auch diese Karte im zentraloffensiven Mittelfeld einsetzen, was Brandts eigentliche Position im Spiel ist.

Abstriche gegenüber WM-SBC-Karte

Lohnt sich die Karte? Auf den ersten Blick mutet das POTM-Objekt als Brandts stärkste Version in FUT an. Rein vom 88er Gesamtrating betrachtet, stimmt das auch. Allerdings trügt dieser Schein.

Die WM-SBC-Karte im Vergleich mit dem POTM-Objekt. kicker eSport

Zur Weltmeisterschaft in Katar erschien eine Spezialkarte. Die hat zwar einen Punkt im Gesamtrating weniger, liegt aber deutlich mehr in der Meta. Fünf Punkte zusätzlich im Tempo und in der Physis, einen gibt es gar im Abschluss obendrauf. Lediglich im Passen und Dribbling hat das POTM-Objekt mit drei Zählern die Nase vorn.

Das Problem: Die WM-Version erschien per SBC, ist also nicht auf dem Transfermarkt erhältlich. Wer diese nicht hat und mit Brandt spielen möchte, für den kommt die POTM-Variante in Frage - ist sie deutlich stärker als die Gold- oder zuletzt erschienene Inform-Karte.

Auszeichnung auch für "eine herausragende Saison"

Sowohl Brandt als auch der BVB erleben seit Monaten einen Aufschwung. Die letzten sieben Partien gewannen die Schwarz-Gelben allesamt. Zuletzt triumphierte der Ruhrpott-Klub in der Champions League gegen den FC Chelsea.

Als kreativer Kopf aber auch Arbeiter im Mittelfeld ist der 26-Jährige Brandt derzeit nicht aus der Startelf wegzudenken. Dass es so kommt, galt vor der Saison noch als unwahrscheinlich. So schien der deutsche Nationalspieler im BVB-Umfeld noch ein Verkaufskandidat. Mittlerweile spielt er "eine herausragende Saison", urteilte jüngst Teamkollege Nico Schlotterbeck.

In der fanbasierten Abstimmung setzte er sich unter anderem gegen Christopher Trimmel von Union Berlin oder auch den bereits zweifachen POTM Niclas Füllkrug durch.