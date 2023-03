FIFA 23: Julian Brandt ist erneut Spieler des Monats

Julian Brandt ist auch im Februar Spieler des Monats. Damit bekommt der Dortmunder zum zweiten Mal hintereinander eine Spezialkarte in FIFA Ultimate Team. Ist diese besser als ihr Vorgänger?

Eines haben Niclas Füllkrug und Julian Brandt gemeinsam: Beide wurden back-to-back als Player of the Month (POTM) in FIFA 23 gewählt. Der Dortmunder bekommt damit abermals in FIFA Ultimate Team (FUT) eine Spezialkarte, die ihr über eine Squad Building Challenge (SBC) abschließen könnt.

Dafür habt ihr 30 Tage Zeit und müsst zwei Teams eintauschen. Eines mit einer Gesamtbewertung von 82 und mindestens einem Bundesliga-Spieler. Den ersten Teil abgeschlossen, müsst ihr noch eine Mannschaft mit einer Minimum-GES von 83 sowie einem Spieler des Team of the Week (TOTW) aufstellen. Laut "FutBin" kostet die SBC 45.600 Münzen - wenn die günstigsten Karten verwendet werden.

Damit ist das neue Objekt rund 10.000 Münzen teurer - lohnt sich die Investition? Wer nach wie vor die World-Cup-Star-Karte besitzt, muss die POTM-SBC nicht unbedingt abschließen. Im Vergleich zum WM-Objekt gab es nur geringfügige Änderungen, bei der Physis sogar Abzüge. Was im Gegensatz zur POTM-Variante des Januars höher ausfällt, ist das Tempo. 77 stand auf der Januar-Karte - 82 ist es jetzt auf dem Februar-Item gedruckt.

Zumindest auf seiner angedachten Position als Rechtsaußen immer noch dürftig, immerhin könnt ihr aber den Positions-Modifikator anwenden. Damit lässt sich diese Variante von Brandt auch im zentral-offensiven Mittelfeld oder als Mittelstürmer spielen. Die Werte im Abschluss, Passen und Schießen, sind durchaus verheißungsvoll für das ZOM. Wer ein Bundesliga-Team in FUT auf die Beine gestellt hat oder zumindest einen Anteil aus Deutschlands höchster Spielklasse hat, sollte sich die Karte zumindest mal näher betrachten.

Brandt krönt seine Form mit Toren

Seit Wochen in Top-Form, unterstrich er diese im Februar mit Toren. Im Pokal gegen den SC Freiburg sowie in der Liga gegen den SV Werder Bremen, Hertha BSC Berlin und der TSG 1899 Hoffenheim gelang ihm jeweils ein Treffer. Im Duell mit den Kraichgauern entschied er mit seinem Tor sogar das Spiel.

Als kreativer Kopf, aber auch als Arbeiter im Mittelfeld, ist der 26-Jährige Brandt derzeit nicht aus der Startelf wegzudenken. Umso schmerzhafter für die Borussia, dass der Nationalspieler zuletzt verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte.

Dass Brandt unverzichtbar für Dortmund würde, galt vor der Saison noch als unwahrscheinlich. So schien der deutsche Nationalspieler im BVB-Umfeld noch ein Verkaufskandidat. Mittlerweile spielt er "eine herausragende Saison", urteilte jüngst Teamkollege Nico Schlotterbeck.