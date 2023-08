FIFA 23: Hidschab-Premiere mit Title-Update 16 - Patch vorerst wohl fehlerhaft

EA SPORTS hat für die Endphase von FIFA 23 mit Title-Update 16 noch mal einen Patch veröffentlicht. Der Entwickler will für eine Weltpremiere in der Fußball-Simulation sorgen - dabei ist ihm aber scheinbar ein Fehler unterlaufen.

Nouhaila Benzina läuft bei der Frauen-WM mit Hidschab auf - bald auch in FIFA 23. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Nouhaila Benzina hat am zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland Geschichte geschrieben. Die marokkanische Verteidigerin wurde gegen Südkorea (1:0) zur ersten WM-Spielerin überhaupt, die mit Hidschab aufläuft. Das nächste Novum für die 25-Jährige folgt unter Mithilfe von EA SPORTS: Ihr Spielermodell soll im Rahmen von Title-Update 16 in FIFA 23 geupdatet werden - inklusive Kopfbedeckung.

Damit wird das virtuelle Ebenbild Benzinas auch zum ersten seiner Art in der Geschichte der Fußball-Simulation, das mit Hidschab zu spielen ist. EA SPORTS hat den Release von Title-Update 16 am frühen Mittwochmittag über die sozialen Medien verkündet.

Download und Installation möglich - Benzina verschwindet

Allerdings konnten zumindest manche Spieler den Patch bereits zuvor herunterladen und installieren. Die Folge war jedoch ein kleiner Bug, da die inhaltliche Übersicht der Neuerungen anschließend bei jedem Gang ins Hauptmenü angezeigt wird - und nicht nur wie üblich beim ersten Start nach Download.

Pikant ist auch die Tatsache, dass Benzina nach dem Herunterladen und Installieren erst mal komplett aus dem marokkanischen Kader verschwindet. Die Spielerin ist im WM-Modus von FIFA 23 nicht mehr aufzufinden. Es scheint sich hierbei um einen Fehler seitens EA SPORTS zu handeln. Womöglich war Title-Update 16 versehentlich zu früh zur Verfügung gestellt worden.

Der Publisher hat öffentlich bislang nicht auf diesen Umstand reagiert. Dass die Überarbeitung von Benzinas Spielermodell das Highlight des Patchs werden soll, liegt beim Blick auf die weiteren Verbesserungen nahe: Kleinere Anzeige- und Einstellungen-Fehler sowie optische Updates machen die restlichen Punkte in den Patch Notes aus.