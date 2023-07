FIFA 23: Heroes-Missgeschick in Icon-SBC - wer wird kompensiert?

EA SPORTS hat die SBC "90+ Icon Player Pick" temporär aus FIFA 23 Ultimate Team (FUT) entfernt und Entschädigungen angekündigt - unter den Rewards waren auch Heroes gewesen. Doch welche Spieler werden kompensiert?

EA SPORTS hat in FUT 23 selbstverschuldet ein Horror-Wochenende erlebt. Über ständige Server-Probleme und das kontroverse FUTTIES-Event hinaus stand auch die SBC "90+ Icon Player Pick" in der Kritik. Ikonen-Karten aus den Promos FUT Birthday, Team of the Year (TOTY), Trophy Titans und Shapeshifters sollten als Belohnungen zur Wahl stehen. Allerdings erhielten etliche Fans versehentlich auch Heroes-Objekte als Optionen.

Der Entwickler hat bereits reagiert und die SBC temporär aus FUT 23 entfernt. Sie soll "später in korrigierter Version zurückkehren". Zudem werden "betroffenen Spielern in den kommenden Tagen die korrekten Rewards geschickt". Die sparsame Formulierung zur Kompensation sorgt bei vielen Anhängern für Fragezeichen. "Wer gilt als 'betroffener Spieler'?", fragt etwa Twitter-Nutzer 'Marc - FUT Trader'. Eine offizielle Antwort bleibt aus.

Heroes "bringen die Wahrscheinlichkeiten durcheinander"

Anhand der Vorgehensweise während der bisherigen FUT-23-Saison ist davon auszugehen, dass EA SPORTS diejenigen Spieler kompensieren wird, die auch tatsächlich Heroes in ihrem Player Pick hatten. Der User 'FUT BEBO' argumentiert jedoch: "Allein die Möglichkeit, einen Hero als Belohnung der Icon-SBC zu bekommen, bringt die Wahrscheinlichkeiten durcheinander. Theoretisch ist also jeder, der die SBC abgeschlossen hat, ein 'betroffener Spieler'."

Die Chance, eine der besten Icon-Karten zu erhalten, sei durch den aufgestockten Pool an möglichen Objekten für alle reduziert worden. Ob EA SPORTS dieser Argumentation folgen wird, bleibt abzuwarten - es erscheint eher unwahrscheinlich. Die Ressourcen des Publishers werden wohl größtenteils schon für EA SPORTS FC 24 verwendet, das Ende September erhältlich wird. Alles, was wir zum FIFA-23-Nachfolger wissen, könnt ihr hier nachlesen.