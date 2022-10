FIFA 23: Hero-Pack benachteiligt zahlreiche Spieler massiv

FIFA 23 war gerade eine Woche alt, da leistete sich EA SPORTS den ersten ganz großen Fehler: Ein ungewollt veröffentlichtes Pack sorgte für klare Vorteile zugunsten einiger Spieler.

Für kurze Zeit waren die FUT-Heroes um Rudi Völler ungewollt in einem Pack verfügbar. EA SPORTS

Eigentlich sollte es ein ganz normaler FIFA-Freitag werden: Die erste Weekend League war in vollem Gange und das zweite Event der Ultimate-Team-Spielzeit ging an den Start. Doch nicht nur die neuen Road-to-the-Knockout-Karten landeten um 19 Uhr im Spiel. Auch eine anscheinend unabsichtliche Veröffentlichung schlich sich in den Online-Modus.

Held wider Willen

Hauptdarsteller der Verwirrung: Ein "Grundlagen"-Pack zur neuen Promo. In diesem sollten sich laut Beschreibung fünf Goldspieler, drei davon mit einem Mindestrating von 82, eine Leih-Ikone und eine Leih-Version einer Eventkarte befinden. Kostenpunkt für die sieben "untauschbaren" Items: 25.000 Münzen.

Öffnete man das Pack jedoch, gab es einen überraschenden Anblick: Eine einzige Karte kam zum Vorschein - ein FUT Hero, zusätzlich auch noch "tauschbar", also auf dem Ingame-Markt verkäuflich.

Ein Aussetzer mit massiven Folgen für die Spielerschaft. Denn mit den Heroes ließ sich - je nach Karte - ein massiver Gewinn gegenüber den Kosten für das Pack erzielen. Gleichzeitig sorgte die nun immense Fülle an Heroes auf dem Markt für einen Preiseinbruch. Rudi Völler verlor beispielsweise zwischen Mittwoch und Sonntag fast 300.000 Münzen an Wert (30 Prozent). Trader sahen dementsprechend ihre Investitionen dahinschmelzen, während sich eine Vielzahl Gamer die Tasche vollmachte.

Zahlreiche User klar im Nachteil

Taschen, die bei Spielern, die das zeitnah wieder entfernte Pack verpassten, nun natürlich bedeutend leerer sind, als bei der Konkurrenz. Entsprechend kontrovers wird der Fehler in einschlägigen Foren diskutiert. Besonders im Fokus: Mögliche Kompensationen. Wie will EA SPORTS die Benachteiligung einiger User ausgleichen, ohne ihnen so viele Münzen zukommen zu lassen, dass es zu einer Inflation kommt?

Diskutiert wird außerdem eine weitere spannende Entwicklung: Kurz nachdem der Markt mit den neu gezogenen Hero-Karten geflutet wurde, wurden diese im großen Stil aufgekauft. Natürlich wird auf Social-Media gemutmaßt, es könnte sich möglicherweise um eine Maßnahme von EA SPORTS handeln, um dem Chaos Herr zu werden. Kaum jemand hätte ansonsten solche finanziellen Möglichkeiten.

Ursachen unklar, Stellungnahme steht aus

Wieso es zu dem Fehler kam, ist bisher völlig unklar. Im Web gibt es seitens technikaffiner User zumindest die Vermutung, dass das eigentlich angedachte Pack und das faktisch veröffentliche Pack intern mit der selben ID gekennzeichnet waren.

Dies könnte auch erklären, weshalb das Pack in verschiedenen Sprachen und auf verschiedenen Plattformen mit unterschiedlichen Beschreibungen veröffentlich wurde. So war beispielsweise im Shop auf den Konsolen das oben beschriebene Grundlagen-Pack zu sehen, während in der englischsprachigen Web-App tatsächlich ein FUT-Hero-Pack beworben wurde.

EA SPORTS selbst hat bisher noch keine Stellung zu dem Problem bezogen. Wir haben bereits angefragt, was hinter dem Wirbel steckt und wie der Entwickler gedenkt, für Ausgleich zu sorgen und halten euch auf dem Laufenden.