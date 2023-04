FIFA 23: Guerreiro ist Spieler des Monats - POTM-Hattrick beim BVB

Nach dem POTM-Doppelpack von Julian Brandt trägt auch der Spieler des Monats März das Trikot von Borussia Dortmund: Raphael Guerreiro ist neuer Titelträger in der Bundesliga, seine 89er-Karte ist in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) via SBC erhältlich.

Raphael Guerreiro hat sich bei der Wahl zum Bundesliga-POTM durchgesetzt. IMAGO/osnapix/EA SPORTS