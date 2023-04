FIFA 23: FUT-Verletzungen laut EA "rein visuelle" Bugs

EA SPORTS hat auf die anhaltenden Gerüchte zu den FUT-Verletzungen in der Companion App von FIFA 23 reagiert - und der gängigsten Theorie den Wind aus den Segeln genommen.

Verletzungen in der Companion App von FUT 23 sorgten zuletzt für Aufregung. kicker eSport/EA SPORTS

Wie schnell sich die kollektive Wahrnehmung vieler Spieler zu einer ausgemachten Verschwörungstheorie steigern kann, hat EA SPORTS in den vergangenen Tagen erlebt. Einige FUT-Karten schienen auf dem virtuellen Rasen nicht mehr wie gewohnt zu performen - und obendrein entdeckte noch jemand, dass in der Companion App plötzlich Verletzungen angezeigt werden, die sonst nirgends zu sehen sind.

Zügig waren einige Fans zu dem Schluss gekommen, es müsse sich um versteckte Nerfs für Objekte handeln, die zuvor zu dominant waren. Zwar wiesen andere Spieler auch schnell darauf hin, dass es wesentlich wahrscheinlicher wäre, dass EA SPORTS einfach ein weiterer Fehler in FIFA 23 unterlaufen sei. Die Gerüchte um die ominösen Verletzungen und einen bewussten Eingriff des Entwicklers hielten sich aber hartnäckig.

Aktive Eingriffe schon vor Gericht bestritten

Seit Donnerstagabend dürften diese allerdings ausgeräumt sein - zumindest für die meisten Spieler. EA SPORTS hat über den Twitter-Account "FIFA Direct Communications" reagiert und die Vermutung vieler Fans bestätigt: "Manche Spieler-Objekte können derzeit einen inkorrekten Verletzungsstatus aufweisen, wenn sie in der Companion oder Web App betrachtet werden. Dies ist ein rein visuelles Problem."

Der Publisher gab zudem an, die Problematik dem "EASF Tracker" hinzugefügt zu haben und folglich an einer Lösung zu arbeiten. Für den Großteil der Community dürfte das Thema damit erledigt sein, einige wenige werden an ihrem Narrativ festhalten. Dass EA SPORTS aktiv ins Spielgeschehen von FIFA und FUT eingreifen soll, wird seit Jahren behauptet - die Stichworte sind Scripting und Momentum.

Die Vorwürfe wurden vonseiten des Entwicklers immer wieder dementiert und 2021 sogar vor Gericht bestritten. Deutlich wahrscheinlichere Erklärungsansätze für Gameplay-Anomalien in FIFA und FUT sind technische Unsauberkeiten sowie Server-Probleme - im Falle der ominösen versteckten Verletzungen nun eben ein visueller Bug.