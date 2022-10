FIFA 23: FUT-Vereinsnamen mehrmals umändern? So geht's!

Ihr habt in FIFA Ultimate Team den Namen eures Vereins bereits geändert, wollt das aber erneut machen? In FIFA 23 ist das nun erstmalig möglich, allerdings nicht ohne Begrenzung.

So könnt ihr euren Verein mehrmals umbenennen EA SPORTS/kicker eSport

Wer kennt es nicht? Zum neuen FIFA wird erstmal euer Klubs in Ultimate Team umbenannt. Doch nach nur wenigen Monaten gibt es dann einen neuen kreativen Einfall. Das Problem: Einmal umgeändert, musste der Klub so das komplette Jahr über heißen.

In FIFA 23 ist dieses Dilemma zumindest nicht mehr all zu stark ausgeprägt, denn: Es sind zwar mehrfache Änderungen am Vereinsnamen erlaubt, allerdings nur drei Mal.

Wollt ihr eurem Klub eine neue Kennung verpassen, dann könnt ihr dies im im FUT-Menü vornehmen. Dazu müsst ihr im Reiter auf "Verein" wechseln, anschließend auf "Einstellungen" klicken - dort angekommen seht ihr dann die Option "Verein umbenennen".

Gleichzeitig heißt das aber auch, dass es für dieses Vorgehen keine Belohnungen mehr gibt. Tatsächlich war die Namensänderung Teil der Meilensteine in Ultimate Team. Hattet ihr diese abgeschlossen (funktionierte auch, indem ihr den Namen gleich gelassen hattet), gingen 150 Münzen auf euer Konto ein.

Verschiedene Teams - verschiedenen Namen

Unbegrenzt umändern könnt ihr übrigens den Namen eures Kaders, was vorteilhaft ist, wenn ihr euch mehrere Teams baut. Dazu müsst ihr den linken Stick nach unten ziehen, um ins Kader-Menü zu kommen. Dort angekommen drückt ihr die linke untere Schultertaste und wählt den Punkt "Mannschaftsauswahl" aus. Wählt nun das Team aus und gebt den neuen Namen ein.

Achten müsst ihr jedoch, keine anstößigen oder beleidigenden Namen zu verwenden. Dies kann zu Sanktionen seitens EA SPORTS führen.