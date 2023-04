FIFA 23 FUT: Ende einer Ära - Özils vorerst letzte Karte

Knapp drei Wochen nach der Verkündung seines Karriereendes hat Mesut Özil eine End-of-an-Era-Karte für FIFA 23 Ultimate Team (FUT) erhalten. EA SPORTS huldigt der großen Laufbahn des Weltmeisters von 2014.

Dass seine sportlichen Glanzzeiten vorüber sind, war schon etwas länger klar - obgleich Özil in der vergangenen Saison immerhin noch mal acht Tore für Fenerbahce Istanbul in der türkischen Süper Lig erzielt hatte. Und so kam es auch nicht gänzlich überraschend, dass der frühere deutsche Nationalspieler am 22. März schon vor dem Ablauf der Spielzeit 2022/23 die Fußballschuhe an den Nagel hing.

Özil, der zuletzt bei Basaksehir unter Vertrag gestanden hatte, blickt auf fast 17 Jahre Profifußball zurück, die mit etlichen Titel gespickt waren. Spanischer Meister wurde er mit Real Madrid, englischer und deutscher Pokalsieger mit dem FC Arsenal und dem SV Werder Bremen. Über allem schwebt aber natürlich die Weltmeisterschaft 2014, bei der er mit dem DFB-Team triumphierte.

Nur die TOTS-Karte von 2016 war stärker

In FUT waren seine Werte und Karten zuletzt entsprechend den Auftritten auf dem realen Rasen schwächer geworden. In FIFA 23 besitzt seine Gold-Karte ein Overall-Rating von nur noch 78 Punkten, seinen Zenit hatte Özils Standard-Objekt in FIFA 17 erreicht - 89 Zähler prangten damals Schwarz auf Gold. Seine stärkste Karte überhaupt hatte der ehemalige Mittelfeld-Maestro in FIFA 16 erhalten - als TOTS-Version betrug seine Gesamtbewertung damals 94.

Sein zweitstärkstes FUT-Objekt bekam Özil von EA SPORTS zum Abschied verliehen: eine End-of-an-Era-Karte mit 93 Punkten. Sie bildet den eleganten Spielmacher auf dem Höhepunkt seines fußballerischen Schaffens ab. Der Pass (94) und das Dribbling (93) stechen unter den Hauptattributen hervor, bei einem näheren Blick fallen die maximierten Werte Übersicht (99) und Ballkontrolle (99) auf.

Fünf Sterne für Skills - nicht für Weak Foot

Zudem weist die End-of-an-Era-Karte Özils fünf Sterne für die Spezialbewegungen auf - jedoch nur vier für den schwachen Fuß, was einen Rückschritt im Vergleich zu seinem Winter-Wildcards-Objekt darstellt. Als klassischer Zehner wird das Abschiedsgeschenk von EA SPORTS aber sicherlich für viele FUT-Spieler interessant sein, ein klassisches Geschenk ist es für sie aber nicht.

Um den 92-fachen deutschen Nationalspieler in den eigenen Verein zu holen, muss eine SBC abgeschlossen werden. Die günstigste Lösung kostet laut Futbin derzeit knapp 150.000 Münzen und benötigt zwei Teams. Die erforderlichen Gesamtbewertungen betragen 84 und 86, zudem müssen mindestens ein Arsenal-Profi, ein deutscher Spieler und eine TOTW-Karte eingetauscht werden.

Chemie-Problem und Comeback-Aussichten

Ob die End-of-an-Era-Karte in FUT 23 der großen Karriere Özils letztlich gerecht wird, muss die Zeit zeigen - sie ist erst am Sonntagabend veröffentlicht worden. Ein erheblicher Mangel dürfte neben dem mäßigen Tempo (85) die Chemie werden. Dank des Vereins (Basaksehir) und der Liga (Süper Lig) ist Özil nur schwer in starke FUT-Mannschaften einzubauen, ohne Defizite hinsichtlich der Chemie in Kauf zu nehmen.

Es ist die vorerst letzte Karte, die Özil in FIFA beschert wird - nicht nur, weil der Entwickler in Zukunft EA SPORTS FC herstellen wird. Das Comeback des gebürtigen Gelsenkircheners könnte in einigen Jahren in Form eines Icon- oder Hero-Objekts erfolgen.

Zukunft im eSport - auch als Spieler?

Nachdem der echte Özil nicht mehr professionell gegen den Ball tritt, könnte sich ein neuer, spannender Berufsweg auftun: Sein Berater Dr. Erkut Sögüt hatte schon im Sommer 2022 behauptet, dem inzwischen 34-Jährigen stünden nach dem Ende seiner Fußballer-Laufbahn einige Türen im eSport offen - allerdings nicht in FIFA, sondern eher in Fortnite.

Passend dazu hatte Özil bereits 2018 sein eigenes eSport-Team gegründet: M10 eSports. Zwei Jahre später holt er sich mit dem Norweger Emil 'nyhrox' Pedersen gar einen Fortnite-Weltmeister in seine Organisation. Nun könnte Özil in dessen Fußstapfen treten - ob seine Qualität am Controller dafür wirklich reichen könnte, bleibt natürlich abzuwarten.