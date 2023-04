FIFA 23 FUT: Community-TOTS - EAs Glücksspiel mit der Dopplung?

Das Voting zum Community-TOTS in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) ist schon wieder geschlossen, die Stimmen werden gezählt. Unter den 100 Nominierten befinden sich einige Spieler, die auch heiße Kandidaten für Ligen-TOTS wären - EA spielt wohl mit der Dopplung.

Pünktlich zu Ostern hat EA SPORTS einmal mehr zur Demokratieausübung aufgerufen: Die nationalen Spielzeiten neigen sich dem Ende zu, das Team of the Season (TOTS) wirft seinen massiven Schatten voraus. Traditionell eröffnet wurde die Promo durch das Voting zum Community-TOTS, das am Montag begonnen hatte und bereits wieder geschlossen ist. Rien ne va plus, die Würfel sind gefallen - das könnte auch und insbesondere für EA SPORTS gelten.

100 Spieler hatte der Entwickler zur Wahl gestellt, der Nominierten-Pool bestand aus Profis, die in FUT 23 bis zum 3. April maximal eine Inform-Karte erhalten hatten. Teils war dieser Umstand den guten, aber nicht überragenden Leistungen der Spieler geschuldet - teils aber auch einer klaren Unterrepräsentation. In der TOTS-Hundertschaft für die Community tummeln sich Kandidaten, die zu überragen wussten. Auch in Ligen, die eigene TOTS erhalten werden.

Nominierung noch kein Ausschlusskriterium

An dieser Stelle stellt sich die Frage, warum EA SPORTS sie verbrennen sollte. Das Community-TOTS stellt den appetitanregenden Auftakt in die Promo dar, die wirklich spannenden Spezialkarten warten erst später. Doch bedeutet eine Nominierung für die Community-Auswahl das Aus für die heimische Spielklasse? Nicht zwangsweise: In FIFA 22 hatte der Entwickler etwa den damaligen FC-Turin-Profi Bremer zur Wahl gestellt, der später im Serie-A-TOTS landete.

Wer nicht genügend Stimmen für das Community-TOTS erhält, scheint eine zweite Chance zu bekommen. Da das Community-TOTS allerdings den Ruf genießt, rein durch die Fans bestimmt zu werden, besteht für EA SPORTS wohl keine Möglichkeit der Einflussnahme. Entsprechend könnten heiße Kandidaten für Ligen-TOTS tatsächlich verbrannt werden, insofern die FUT-Anhängerschaft denn so will. Auch in FUT 23 besteht dieses Risiko für einige Spieler.

Serie-A-Überflieger Kim wackelt für Ligen-TOTS

Festgehalten werden muss jedoch, dass der genaue Bestimmungsprozess für das Community-TOTS nicht offiziell verbrieft ist. Der Entwickler könnte doch noch Anpassungen an den Voting-Ergebnissen vornehmen, um eine bessere Aufteilung zu gewährleisten. Davon auszugehen ist aber nicht, schließlich wird mit dem recht eindeutigen Slogan "Your vote, your voice, your TOTS" geworben - alles andere als reine Demokratie wäre irreführend.

Doch welche Spieler hätten eine Aufnahme in ihr jeweiliges Ligen-TOTS verdient, könnten aber in der Community-Auswahl landen? Zunächst geht der Blick nach Italien: Die SSC Neapel überstrahlt in der Saison 2022/23 auf nationaler Ebene schlichtweg alles. Der Vorsprung an der Tabellenspitze beträgt 16 Punkte, bei noch neun ausstehenden Partien könnte die Meisterschaft rechnerisch schon bald unter Dach und Fach gebracht werden.

Die Neapolitaner weisen zudem eine Tordifferenz von +45 aus, was zum einen an der mit Abstand besten Offensive der Liga (66 Tore) liegt. Zum anderen aber auch an der zweitbesten Defensive der Serie A (21 Gegentore), die wiederum unumgänglich mit dem Namen Min-Jae Kim verknüpft ist. Der Südkoreaner, der vor der Saison von Fenerbahce Istanbul kam, wurde auf Anhieb zum Abwehrchef der Süditaliener und ersetzte Vorgänger Kalidou Koulibaly nahtlos.

Portugals Top-Torjäger und -Scorer nominiert

Kim dürfte wohl den meisten Fans als erster Verteidiger einfallen, wenn es um die Bestückung der TOTS-Abwehr für die Serie A geht - er könnte dann aber nicht mehr zur Verfügung stehen. Dieses Schicksal teilt Teamkollege und Mittelfeldmotor Piotr Zielinski, der neben seinen organisatorischen Fertigkeiten auch durch elf Scorerpunkte aus dem zentralen Mittelfeld heraus glänzt. EA SPORTS geht potenziell das Risiko ein, zwei absolute Schlüsselspieler des dominanten Serie-A-Primus nicht im TOTS aufstellen zu können.

Die SSC Neapel der Liga Portugal ist in der laufenden Saison Benfica Lissabon. Die Adler sind mit einem Sieben-Punkte-Polster gegenüber dem FC Porto auf dem besten Weg zur Meisterschaft. Und der Shootingstar steht bereits fest: Goncalo Ramos hat nicht nur Cristiano Ronaldo bei der WM im Winter auf die portugiesische Bank verdrängt, er führt derzeit gemeinsam mit seinem Mannschaftskamerad Joao Mario national sowohl die Torschützen- als auch die Scorerliste an.

17 Treffer und sechs Vorlagen stehen für den 21-Jährigen in nur 23 Ligaspielen zu Buche. Sollte er ins Community-TOTS gewählt werden und für das Liga-Portugal-TOTS ausfallen, müsste EA SPORTS dieses folglich im Worst-Case-Szenario ohne den Top-Torjäger und -Scorer veröffentlichen. Der sportlichen Integrität hinsichtlich der logischen Natur eines Team of the Season würde das ganz und gar nicht guttun.

Geht EAs Glücksspiel wie bei Bremer auf?

Einen ähnlich gelagerten Fall könnten die Fans in der Eredivisie erleben: Dusan Tadic von Ajax Amsterdam führt die Scorer-Wertung mit acht Toren und herausragenden 17 Assists sogar alleine an, stand aber auch für das Community-TOTS zur Wahl. Als Favorit gilt der Serbe aufgrund seines für einen Linksaußen extrem geringen Tempos (68 als Gold-Karte) natürlich nicht, selbst in der Hand hat es EA SPORTS wohl dennoch nicht mehr.

In Vancouver scheint auf Grundlage der FUT-Attraktivität darauf spekuliert worden zu sein, dass die Community sich nicht für einen der fußballerischen Überflieger entscheiden würde. Mit Bremer ging diese Rechnung in FIFA 22 auf, im Nachfolger steht das Urteil noch aus. Den neuesten Leaks und Hochrechnungen zufolge sollte spätestens am 28. April Klarheit herrschen - wenn das Community-TOTS voraussichtlich releast wird.