FIFA 23: Füllkrug ist Spieler des Monats September

Niclas Füllkrug ist derzeit bei den Torjägern der Bundesliga das Maß aller Dinge. Als Top-Torschütze ist er in FIFA 23 als Spieler des Monats mit einer Spezialkarte ausgezeichnet worden.

Anders als von vielen Experten vor der Saison prognostiziert, hat Aufsteiger Werder Bremen derzeit keinerlei Abstiegssorgen. Ganz im Gegenteil: Mit mutigem und offensivem Fußball stehen die Hanseaten mit 15 Punkte nach neun Spielen aktuell auf Platz fünf.

Ein Gesicht des Höhenflugs ist Niclas Füllkrug. Mit acht Treffern führt er die Torjägerliste vor Leipzigs Christopher Nkunku und Union Berlins Sheraldo Becker an. Zuletzt wurde der 29-Jährige gegen die TSG Hoffenheim zum Matchwinner.

Er bereitete das 1:0 von Sturmpartner Marvin Ducksch vor, erzielte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Kraichgauer sogar kurz vor Schluss den Siegtreffer per Elfmeter. Leistungen, die auch dem Bundestrainer, Hansi Flick, nicht verborgen blieben. "Was er macht, hat Hand und Fuß", lobte er.

Ordentliche Upgrades - Tempo weiter verstärken

Nur logisch, dass "Fülle" in FIFA 23 als Spieler des Monats eine Spezialkarte bekommt. Die hat im Vergleich zu seiner normalen Gold- und Inform-Karte in allen Bereichen Upgrades erhalten.

In Sachen Tempo gab es fünf Punkte auf die Werte der Inform obendrauf, genauso wie im Dribbling. Vier sind es im Passen und in der Physis, drei im Schießen, zwei in der Defensive. Seine Schnelligkeit kann mit einem passenden Chemie-Style noch verstärkt werden, wodurch er den Laufstil "Lenghty" bekommen kann. Was das genau ist, haben wir hier erklärt.

Ergattern könnt ihr die Karte mit einer Squad-Building-Challenge, eintauschen müsst ihr ein Team mit einer Gesamtbewertung von 84.