FIFA 23 Friendly Cups: Lohnenswerter als Rivals?

Derzeit locken in FIFA 23 immer wieder Freundschaftsspiel-Modi FUT-Spieler mit attraktiven Rewards. Lohnen sich diese gar mehr als die kompetitiven Pendants?

Eigentlich ist die Woche in Ultimate Team klar umrissen: Von Montag bis Donnerstag geht es darum, sich die wöchentlichen Belohnungen in Rivals zu sichern, am Wochenende wartet dann die Kür in der Weekend League (FUT Champs). Soll es offline um Packs und Münzen gehen, stehen Squad Battles bereit. Immer wieder wirbeln aber attraktive Freundschaftsspiel-Modi diesen Ablauf durcheinander.

Wenig Siege - gute Belohnungen?

Das aktuellste Beispiel hierfür ist der "Winter-Wildcards-Pokal". In dem Friendly-Cup, in dem maximal zehn Siege zu erzielen sind, gibt es spannende Belohnungen. Beispielsweise warten bei vier Erfolgen ein 83+-Spieler und bei acht siegreichen Spielen ein 84+-Spieler. Besonders ertragreich ist es natürlich, alle zehn Erfolge einzufahren. Dafür gibt es nicht nur zwei 85+-Spieler, sondern auch noch eine Winter-Wildcard-Karte aus der laufenden Promo.

Der "Winter-Wildcards-Pokal" wirft somit eine Frage auf: Lohnt es sich im Vergleich eigentlich, das "täglich Brot" Rivals zu spielen? Dazu sei vorneweg eins gesagt: Mehr als die Spielmünzen, die man pro Match anhäuft, verdient man mit den Friendlies nicht. Monetär sind die kompetitiven Modi also im Vorteil, bieten einige Belohnungsoptionen zusätzlich zu Packs doch auch weitere Münzen an.

Vorteile bei garantierten Ratings

Garantien, eine Special Card des aktuellen Events zu erhalten, gibt es hingegen weder in den Rivals-, noch in den Champs-Rewards. Immer wieder forderten prominente Szene-Namen dahingehend eine Verbesserung der Belohnungen und wünschten sich diese auch für FIFA 23. Eine Anpassung blieb aber aus. Hier steht es also 1:0 für das Freundschaftsspiel-Event, das bei zehn Siegen ein entsprechendes Item mit sich bringt.

Doch damit nicht genug. Denn auch die Packs, die man in den kompetitiven Modi erhält, garantieren nicht immer ein gesichertes Rating für Spieler. Besonders in Rivals-Divisionen, in denen Casuals sich befinden, ist dies der Fall:

Besonders Casuals besser bedient?

Blicken wir beispielhaft auf Division 5. In dieser sieht eine Belohnungsoption ohne Münzen wie folgt aus: Ein Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack, ein seltenes Gold-Pack und ein Jumbo-Premium-Gold-Pack. Garantiert ersteres einen 80+-Spieler, gibt es bei zweiterem immerhin auf jeden Fall einen 81+-Spieler. Bei letzterem fehlt dafür jegliche Garantie nach oben. Klar ist nur, dass es sich ausschließlich um Gold-Karten handelt, weshalb Spieler kein Rating unter 75 haben.

Sicher habt ihr somit lediglich einen 81er- und einen 80er-Spieler. Um das zu überbieten, reichen euch im "Winter-Wildcards-Pokal" bereits zwei Siege. Für die gibt es zwei Goldspieler mit einem Mindestratings von 81. Das Argument, das dem Rating in Packs nach oben hin theoretisch keine Grenzen gesetzt sind, greift nicht, gilt es doch ebenso für die Belohnungen aus dem Friendlies-Cup. Nur die Menge an Spielern spricht für die Packs. Spätere Belohnungen für mehr Siege in den Freundschaftsspielen mit stetig steigenden Ratings gleichen dies aber aus.

Wettbewerb zieht in Freundschaftsspiele ein

Allerdings hat die Sache einen Haken: Pro Tag darf jeder Spieler nur maximal viermal in Matches in dem Modus antreten. Bereits in FIFA 22 hatte EA SPORTS vergleichbare Pokale eingeführt, die an Turniere aus lange zurückliegenden Ablegern der Serie erinnerten. Damals wie heute stellte sich der Community dabei auch die Frage, ob die Limitierung nicht den Charakter der Freundschaftsspiele verfälschen würde. Schließlich sind die Duelle aufgrund der geringen Antritte, die möglichst effizient genutzt werden wollen, umkämpft.

Da es sich allerdings um fertigkeitsbasiertes Matchmaking handelt, spielt ihr auch in den Freundschaftsspielen gegen Gegner, die in eurer Rivals-Division unterwegs sind und euren Fähigkeiten entsprechen sollten. Habt also die FUT-Ziele im Hauptmenü, in denen die Freundschaftsspiel-Pokale immer wieder auftauchen, gut im Blick. Vielleicht steht ihr damit schlussendlich besser da, als nach einer Woche Rivals.