FIFA 23: Ferrari mit 99er-Tempo - EA bietet kuriosen Futties-Abschluss

EA SPORTS schließt die Futties-Promo in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) mit Augenzwinkern ab. Spieler mit Nachnamen wie Ferrari oder Savin haben passende 99er-Werte erhalten - welche Anspielungen sind sonst noch versteckt worden?

Die Silber-Karte von Sassuolo-Verteidiger Gian Marco Ferrari verfügt in FUT 23 über gerade mal 50 Tempo-Punkte - das wird seinem Highspeed-Namen kaum gerecht. Befand auch EA SPORTS und stattete den Italiener mit einem Futties-Objekt aus. Dieses weist volle 99 Zähler für die Geschwindigkeit auf. Das Ferrari-Item ist nur eines von mehreren Beispielen dafür, dass der Entwickler den Promo-Abschluss offenbar mit einem Augenzwinkern angeht.

Ganz neu in dieser Reihe: Keeper Toby Savin vom englischen Drittligisten Accrington Stanley. Unter normalen Umständen wäre der 22-Jährige, der in FUT 23 zuvor nur eine Bronze-Karte besaß, wohl kein Kandidat für ein Endgame-Event. Sein Nachname, der zahlreiche Rettungsaktionen vermuten lässt, verschafft ihm jedoch das Futties-Objekt. Als solches glänzt Savin unter anderem durch 96er-Reflexe und 97er-Stellungsspiel.

Beweglicher Antman und gefährlicher Danger

Die Futties-Karte des Finnen Oliver Antman ist in Anlehnung an seinen quirligen Superhelden-Namensvetter mit 99 Punkten für das Dribbling ausgestattet worden. Das betrifft nicht nur den Grundwert, sondern gleich alle Attribute dieser Kategorie. Der Franzose Bradley Danger hat ein Spezialobjekt erhalten, das seinem Gefahr verheißenden Nachnamen gerecht wird: In der Futties-Variante erhielt er 99 Zähler für Stärke, Aggressivität und Grätschen.

Der DFB-eFootball-Account vermutet auf Twitter sogar ein weiteres Item mit Anspielung: die Shapeshifters-Karte des Südafrikaners Gift Links. Diese wurde in der Premium-Version veröffentlicht, was Chemie-Vorteile bedeutet - oder anders formuliert: bessere Links. "Der Praktikant bei EA hat definitiv zu viel Zeit", schlussfolgert DFB eFootball - und schickte mit Marino Defendi (Bronze) und Bryan Passi (Silber) gleich zwei weitere Kandidaten ins Rennen.

Die Futties-Promo läuft am Freitagabend um 19 Uhr allerdings aus. Der neue Ladebildschirm kündigt im Anschluss das Pre-Season-Event von FUT 23 an, bei dem traditionell schon Inhalte für den kommenden Titel freigeschaltet werden können. Es ist also gut möglich, dass bereits erste Vorteile für EA SPORTS FC 24 zu erspielen sein werden.