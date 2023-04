FIFA 23: Eredivisie-TOTS wird von Oranje-Juwel angeführt

Das Eredivisie-TOTS für FIFA 23 Ultimate Team (FUT) hat einen klaren Anführer, dem EA SPORTS damit ein nachträgliches Geschenk zum 20. Geburtstag macht.

In die Fußstapfen eines Vaters zu treten, der immerhin 179 Eredivisie-Spiele absolviert hat, ist nicht leicht. Bezüglich der Anzahl an Partien im niederländischen Oberhaus könnte Xavi Simons das auch misslingen. Nicht weil er dazu nicht die nötige Klasse besitzen würde - im Gegenteil. Der seit genau einer Woche 20-Jährige ist für Höheres als die Eredivisie bestimmt. Dieser Schluss ist spätestens seit der laufenden Saison fast schon zwangsläufig.

Der Filius von Ex-Profi Regillio Simons hat als Spielmacher sagenhafte 24 Scorerpunkte in bislang 30 Partien für die PSV Eindhoven verbucht. Zum Meistertitel wird er seinen Verein damit wohl nicht tragen, für eine Aufnahme ins Eredivisie-TOTS in FUT 23 reicht es aber allemal. Mit einem Overall-Rating von 93 Punkten ist Simons' Spezialkarte gar die bestbewertete des niederländischen Oberhauses, vier Grundattribute befinden sich im 90er-Bereich.

Dreimal Hauptstadt, zweimal Spitzenreiter

Überflieger Simons könnte spätestens im übernächsten Sommer zu einem europäischen Top-Klub wechseln, die Interessenten sollten Schlange stehen. Das Oranje-Juwel ist aber nicht die einzige spannende TOTS-Karte der Eredivisie: Dusan Tadic, der nicht ins Community-TOTS gewählt worden ist, wartet mit einer 92er-Gesamtbewertung auf. Das Objekt des Ajax-Routiniers kann auch bei den einzelnen Attributen beinahe mit Simons mithalten.

Generell dominiert die Hauptstadt trotz der Probleme in der Liga das TOTS. Amsterdam wird die Verteidigung der Meisterschaft verpassen, ist derzeit nur Tabellendritter - und stellt dennoch mit drei Spielern die meisten in der FUT-Auswahl. Außer Tadic sind auch dessen Offensivkollegen Steven Bergwijn (91) und Mohammed Kudus (90) im Eredivisie-TOTS. Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam ist mit Lutsharel Geertruida (91) und Orkun Kökcü (89) "nur" zweimal vertreten.

Das Eredivisie-TOTS für FIFA 23. EA SPORTS

EA verwehrt die ganz hohen Werte

Im Doppelpack ist auch Eindhoven vorzufinden, an Simons' Seite steht sein Teamkamerad Joey Veerman (88). Abgerundet wird das Eredivisie-TOTS in FUT 23 durch den Griechen Vangelis Pavlidis (90), der wohl durch einen Fehler von EA SPORTS bereits am Donnerstagabend aus den Packs zu ziehen war. Auffällig ist gerade im Vergleich zum parallel erschienenen Community-TOTS, dass der Entwickler nicht zu den ganz hohen Ratings gegriffen hat.

Während etwa Bernardo Silva mit 99 Punkten für das Dribbling daherkommt, sind die stärksten Grundwerte der Eredivisie-Auswahl das Dribbling von Simons (96) sowie das Tempo von jeweils Bergwijn (96) und Kudus (96). Allzu enttäuscht sollten Anhänger des niederländischen Fußballs - physisch wie virtuell - allerdings nicht sein. Die TOTS-Karten können sich mehr als sehen lassen, gerade Simons oder Tadic dürften für viele Fans interessant werden.