FIFA 23: Donyell Malen ist Spieler des Monats - BVB hat POTM-Abo

Donyell Malen ist in der Bundesliga zum Spieler des Monats April gewählt worden. Damit geht der Titel zum vierten Mal in Folge an Borussia Dortmund. Die POTM-Karte ist in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) per SBC erhältlich - Begeisterung löst sie nicht aus.

Der Bundesliga-POTM für April: Donyell Malen. EA SPORTS/IMAGO/osnapix