FIFA 23: Die zehn besten Spielerinnen der NWSL

Ab dem 15. März sind die 12 Teams der National Women's Soccer League in FIFA 23 lizenziert. Wir zeigen euch die zehn am stärksten bewerteten Spielerinnen.

Die besten Spielerinnen der NWSL in FIFA 23 EA SPORTS

Vor wenigen Tagen kündigte EA SPORTS die Kooperation mit der National Women’s Soccer League (NWSL) an. Ab dem 15. März sind die zwölf Teams der Liga im Anstoß- sowie Turniermodus zu spielen. Außerdem auch in den Online-Modi.

Bevor die Spielerinnen in FIFA 23 integriert werden, gab der Publisher die Ratings bekannt. Die am höchsten bewertete Akteurin in dieser Riege ist Alex Morgan. Die 33-jährige Stürmerin von San Diego Wave FC erhält eine 90. Damit wird sie insgesamt die Siebtbeste. Weiterhin auf dem Thron sitzt Alexia Putellas. Die spanische Nationalspielerin hat ein Gesamtrating von 92.

USA-Urgestein auf Platz acht

Mit etwas Abstand hinter Morgan ist Debinha. Die Brasilianerin bekommt eine Bewertung von 88. Current Rose Lavelle, Reign Sophia Smith und Mallory Swanson jeweils eine 87. Auf Platz sechs bis acht sind Christen Press, Becky Sauerbrunn und Megan Rapinoe. Letztere ist ein Aushängeschild der Frauennationalmannschaft Amerikas. Seit 2006 läuft sie für ihr Land auf und erzielte in 197 Spielen 63 Tore. Den Schluss der Top 10 bilden Kailen Sheridan und Alyssa Naeher mit einer Gesamtbewertung von jeweils 85.

Die Top-10 und weitere Ratings EA SPORTS

Zusätzlich zu den Frauen-Teams der NWSL implementiert EA SPORTS auch vier weitere Klubs aus Europa. Konkret handelt es sich um die vier Halbfinalisten der UEFA Women's Champions League. Neu dabei sind ebenfalls ab dem 15. März Real Madrid, Juventus Turin und der VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga.