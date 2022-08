FIFA 23: Die Persönlichkeiten der Spielerkarriere

In der Spielerkarriere von FIFA 23 gibt es drei Persönlichkeiten. Worin sich diese unterscheiden und welche Vorteile sie euch auf dem Rasen bringen, erklären wir euch.

Früh abspielen oder doch mit dem Ball am Fuß klebend durch die gegnerischen Abwehrreihen dribbeln? In der Spielerkarriere von FIFA 23 haben solche Entscheidungen künftig nicht mehr nur Einfluss auf das Match, sondern auch auf die Spieler-Persönlichkeit.

Wie EA SPORTS beschreibt, beobachte ein spezielles System die Verhaltensweisen und Entscheidungen auf dem Rasen. Insgesamt tragen die Entschlüsse des Spielers zu drei verschiedenen Persönlichkeits-Typen bei, die wiederum die Spieler-Werte beeinflussen. Bevor FIFA 23 an den Start geht, klären wir euch auf, welche Charakteristiken ihr für die unterschiedlichen Persönlichkeiten braucht.

"Freigeist" - der Individualist

Im entscheidenden Spiel quer legen, sodass der Teamkollege einschieben kann? Nicht mit dem "Freigeist". Er sucht "aggressiv die Torchancen", so der FIFA-Entwickler, eigene Erfolge stehen deutlich über dem Team-Erfolg. Ein extravaganter Lebensstil, aber trotzdem eine makellose professionelle Einstellung zum Sport zeichnen diesen Typen aus.

Wie das System aufgebaut ist. EA SPORTS

"Fußballkunst" - der Elegante

Ebenfalls auf seine Leistung konzentriert sich der "Fußballkunst"-Profi - ein virtuose am Ball. Mit ihren Fähigkeiten können sie Spiele alleine entscheiden oder drehen. Bescheidenheit und Fokus bei den Finanzen und Einfluss auf den sportlichen Zielen sind für diesen Spielertypen charakteristisch.

"Teamwork" - das Herzstück

"Teamwork"-Profis dominieren durch Willensstärke, Zielstrebigkeit und Zähigkeit. In erster Linie geht es also hier gar nicht so sehr darum, ständig einen Pass zu spielen, sondern die Mannschaft durch Präsenz profitieren zu lassen. Im Gegensatz zum "Freigeist", ist dem "Teamwork"-Spieler das eigene Trophäenregal nicht so wichtig - er hat eher die Vitrine des Vereins im Blick. Durch Ratschläge, Hilfestellungen und Geber-Attitüde zeichnet sich dieser Persönlichkeits-Typ aus. Finanzen und Einfluss werden oft für wohltätige Zwecke genutzt.

Wie ihr Attribute pushen könnt. EA SPORTS

Welche Vorteile haben diese Typen?

Während des Spiels können diese Typen verschiedene Punkte verdienen. Möglich sind auch Kombinationen, wenn ihr einen erfolgreichen Pass spielt (+5 "Teamwork"-Punkte) und ein Tor erzielt (+20 kombinierte "Freigeist"-/"Fußballkunst"-Punkte). Wie ihr diese einsetzt, bestimmt, welche Werte erhöht werden. Der Prozentsatz gibt im Vergleich zur Gesamtzahl der Punkte an, wie stark die Werte erhöht werden, die von dieser Persönlichkeit beeinflusst werden.

Erreicht ihr die letzte Stufe eines Typs, könnt ihr euch auf eine Persönlichkeit festlegen, die dominant sein soll - die sogenannte "Absolute Stufe". Diese soll noch mehr Vorteile auf dem Rasen bieten.