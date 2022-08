FIFA 23: Die neuen Skill-Moves in der Übersicht

Die Veröffentlichung von FIFA 23 rückt näher. Insgesamt sieben neue Skill-Moves gibt es zu erlernen. Welche das sind und wie sie funktionieren? Eine Übersicht:

Mit HyperMotion 2 soll das FIFA-23-Gameplay "realistischer als jemals zuvor" werden - auch dem Radius der Verteidiger geht EA an den Kragen. Eine gute Basis, um mit Skill-Moves über das Feld zu pflügen?

Vier neue Spezialbewegungen und drei neue Schussfinten führt EA SPORTS in FIFA 23 ein. Eine davon sei dermaßen explosiv, dass sie nur von Profis mit 4-Sterne-Spezialbewegung ausgeführt werden kann. Zudem sollen im letzten Teil der Reihe Linksfüßer Spezialbewegungen endlich auch mit dem linken Fuß ausführen können.

kicker eSport zeigt euch vor Veröffentlichung von FIFA 23, am 30. September, wie die neuen, von EA veröffentlichten Spezialbewegungen auf PlayStation und Xbox ausgeführt werden:

Die neuen Spezialbewegungen

Verzögerte Finte (3 Sterne):

L2 || LT halten + RS ruckartig nach links, RS ruckartig nach rechts oder L2 || LT halten + RS ruckartig nach rechts, RS ruckartig nach links Kann mit L2 + R2 || LT + RT abgebrochen werden.

Hacke-zu-Ballrolle (4 Sterne):

L1 || LB halten + RS ruckartig nach vorne, RS ruckartig nach hinten. Die Eingabe des linken Sticks bestimmt die Richtung der Spezialbewegung (links oder rechts).

Hacken-Finte (5 Sterne):

L2 || LT halten + RS ruckartig nach links, RS ruckartig nach rechts oder L2 || LT halten + RS ruckartig nach rechts, RS ruckartig nach links. Die Hacken-Finte kann nur aus dem Stand ausgeführt werden.

Direktabnahme-Fintendrehung (1 Stern):

L1 + R1 halten + LS ruckartig nach hinten || LB + RB + LS ruckartig nach hinten. Direktabnahme-Fintendrehung kann nur als First Touch ausgeführt werden.

Neue Schussfinten

Explosive Schussfinte (4 Sterne):

Schussfinte + LS ruckartig bewegen (im Lauf) - Beschleunigungs-Wert und Sprinttempo-Wert müssen größer als 85 sein. Die Spezialbewegung kann jedoch nicht in alle Richtungen angefordert werden.

Öffnende Schussfinte im Lauf (1 Stern):

L1 || LB + Schussfinte + LS ruckartig nach rechts oder links. Je nach Eingabe am linken Stick wird der Spieler bei dieser Spezialbewegung nach rechts oder links geschickt.

Öffnende Schussfinte im Stand (1 Stern):

L1 || LB + Schussfinte + LS ruckartig bewegen. Je nach Blickrichtung des ballführenden Spielers kann die öffnende Schussfinte im Stand nicht nach hinten angefordert werden.

Änderungen bei der Spezialbewegungs-Eingabe

Super-Flicks (1 Stern):

RS in eine beliebige Richtung halten oder R3 || RS drücken und halten + LS (in beliebige Richtung). RS/R3 kann gehalten werden, um einen weiteren Flick auszulösen. Die Flick-Distanz basiert auf der Halte-Dauer des rechten Sticks.

Skill-Bridge (4 Sterne):

L2 || LT halten + RS ruckartig nach vorne, RS ruckartig nach hinten.

Verdeckter First Touch:

L1 + R1 halten + LS nach vorne || LB + RB halten + LS nach vorne. Der verdeckte First Touch kann verständlicherweise nur als First Touch ausgeführt werden.

Spezialbewegungen mit dem linken Fuß

Wie oben bereits angemerkt können linksfüßige Spieler Spezialbewegungen mit ihrem starken Fuß ausführen. Welche bereits bekannten Skill-Moves linksfüßige Varianten erhalten, haben wir ebenfalls aufgelistet:

Elastico, Umgekehrter Elastico, Dreifacher Elastico, Zurückziehen (Lauf/Sprint), Einfacher Rainbow, fortgeschrittener Rainbow, Hokuspokus Flick oben (nur im Lauf), Sombrero-Flick, Flick hoch Lauffinten-Zieher