FIFA 23: Das Ende der Vorherrschaft von Messi und Ronaldo?

Noch ist das FIFA 22 Jahr in vollem Gange, doch die beliebten Diskussionen um kommende Gesamtbewertungen starten schon jetzt. Geht es nach den Fans, könnte FIFA 22 der letzte Teil mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo an der Spitze sein.

Nach dem Champions-League-Aus für die zwei dominierenden Weltstars des Fußballs schlugen die Wellen hoch. Nicht nur bei Paris Saint-Germain lagen die Nerven blank, auch Manchester United bekam harsche Töne zu hören.

Mitten im Trubel: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Nachdem es in der letzten Saison zum ersten CL-Viertelfinale ohne die beiden Größen seit 16 Jahren kam, mussten die Superstars mit ihren Teams dieses Jahr erneut bereits im Achtelfinale die Segel streichen. Und beide fanden sich nach ihren Auftritten im Zentrum der Kritik wieder.

Für Messi war es nach 13 Achtelfinals mit mindestens einem Scorer-Punkt in Folge das Ende dieser Serie. Ronaldo blieb gegen Atletico erst zum dritten Mal überhaupt in einem Champions-League-Spiel ohne Torschuss. Wenngleich das Aus von PSG und den Red Devils nicht an ihnen allein festgemacht werden kann, rücken die ausbleibenden Glanzmomente bei Messi und Ronaldo zweifelsohne stärker in den Fokus als es bei anderen Spielern der Fall wäre.

Fans starten Rating-Diskussion für FIFA 23

Auch die virtuellen Abbilder und ihre Stärkepunkte werden fleißig von Fans besprochen. Seit FIFA 09 sind Messi und Ronaldo schließlich unter den bestbewerteten Spielern der Reihe zu finden. Zwischen FIFA 11 und FIFA 21 machten sie die ersten beiden Plätze unter sich aus. Im aktuellen Teil schaffte es Robert Lewandowski mit einer 92 hinter Messi (93) und vor Ronaldo (91).

Auf Reddit entfachte eine hitzige Diskussion um die Gesamtwertung der Superstars. So wird nicht nur das zunehmende Alter - Ronaldo ist seit Februar 37, Messi wird im Juni 35 Jahre alt - in die Waagschale geworfen, sondern eben auch jene ausbleibenden Momente des Spektakels. "Sie sind nach wie vor Weltklasse. Aber sie entscheiden die Spiele nicht mehr im Alleingang," ist dort zu lesen.

Die FIFA-Fanszene spekuliert also auf eine Abwertung der Superstars. Manche User schreiben, dass Mohamed Salah, Karim Benzema und Kylian Mbappé mindestens auf denselben, wenn nicht sogar auf einen höheren Rang kommen sollten als die vielfachen Weltfußballer.

Der Rest der Saison wird zeigen, wie die EA-Experten Ronaldo und Messi bewerten werden. CR7 verlor von FIFA 20 (93) bis FIFA 22 (91) gleich zwei Punkte in der Gesamtstärke. Messi büßte dagegen in den letzten drei Teilen lediglich einen Punkt ein. Für FIFA 23 wird in der Community mindestens ein weiterer Punktverlust erwartet. Dann könnten Messi und Ronaldo erstmals seit über zehn Jahren aus der FIFA-Spitze rutschen.

