FIFA 23: Cristiano Ronaldo zu Al Nasr - magisches Dreieck mit WM-Star?

Nach der "einvernehmlichen Vertragsauflösung" ist Cristiano Ronaldo auf der Suche nach einem neuen Verein. Eine heiße Spur führt zu Al Nasr nach Saudi Arabien. Welche Auswirkungen hätte der Wechsel in FIFA 23?

Es war ein Hauch Fußballromantik - die Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Manchester United. Von 2003 bis 2009 spielte er erstmals für die "Red Devils", gewann drei Mal hintereinander die Meisterschaft, 2008 sogar die UEFA Champions League.

Den Weg an die Spitze des Weltfußballs vollendete er bei Real Madrid - vier Champions-League-Titel sind da nur ein Teil seiner Erfolge bei den "Galaktischen". Es folgte 2019 ein vergleichsweise kurzes Intermezzo bei Juventus Turin, ehe er vergangenes Jahr zu Manchester United zurückkehrte.

Die Fußball-Romantik währte allerdings nicht lange - vergangene Woche wurde sein Vertrag aufgelöst. Grund dafür war ein aufsehenerregendes Interview, in dem CR7 kräftig gegen ManUniteds Trainer Erik ten Hag und dessen Vorgänger Ralf Rangnick austeilte. Nun vereinslos soll CR7 kurz vor der Unterschrift bei Al-Nassr aus Saudi-Arabien stehen. Wie würde sich sein Wechsel in FIFA 23 auswirken?

Magisches Dreieck mit Talisca und Aboubakar?

Auch wenn das Team aus der Pro League, der ersten Saudi-Arabischen Spielklasse, nur den wenigsten geläufig sein dürfte - es spielen dort durchaus bekannte Namen mit guten Ratings: David Ospina (80 Gesamtbewertung (GES) spielte früher bei Arsenal und Neapel. Oder Luiz Gustavo (75 GES) der in der Bundesliga für Hoffenheim, Bayern und Wolfsburg auflief. Ebenfalls Anderson Talisca (82 GES), ehemals Benfica Lissabon und Vincent Aboubakar (75 GES), der bei der WM 2022 das bisherige Tor des Turniers erzielte.

Wer im Karrieremodus also gemeinsam mit Cristiano Ronaldo bei Al Nasr Erfolge schreiben möchte, stößt auf ein Team mit durchaus gutem "Grundgerüst". Stellt ihr auf eine Formation mit zwei Stürmern, ist sogar ein "magisches Dreieck" mit Talisca als zentral offensiver Mittelfeldspieler sowie Aboubakar und CR7 in der Angreifer-Rolle möglich.

Martinez schleicht sich zum "magischen Dreieck". kicker eSport

Die beiden WM-Teilnehmer würden sich zudem gut ergänzen. Während Aboubakar Physis und Mentalität mitbringt, komplettiert Ronaldo das Puzzle mit Tempo und Dribbling. Als Spielgestalter dahinter dann Talisca, der mit seinen hervorragenden Schuss- und Dribblingwerten auch als Mittelstürmer mit in den Sechzehner vorstoßen kann. Das bietet sich vor allem bei sehr tief stehenden Gegnern an.

Chemie-Frust statt Spiel-Lust

In FIFA Ultimate Team (FUT) sieht die Lage dagegen weniger faszinierend aus. Aufgrund seines Tempo-Downgrades von 87 auf 82 galt Ronaldos Goldkarte nicht mehr als metafähig, die neuen Beschleunigungstypen ließen diese Vermutung aber in Keim ersticken. Sein Vereinswechsel könnte aber nun dafür sorgen, dass die Karte in FUT-Teams äußerst rar wird.

Eine Rolle spielt das neue Chemie-System. Wer mit den besten Karten spielen, aber auf den Portugiesen nicht verzichten möchte, muss wohl oder übel Verluste bei der Chemie in Kauf nehmen. Zusätzlich zu Ronaldo kommt aus der Saudi-Liga, beziehungsweise dem Klub, nur einer in Frage, um die Chemie aufzubessern: Anderson Talisca.

Voraussetzung dafür ist allerdings eine mögliche Spezialkarte. In FIFA 21 war seine Rulebreaker-Version durchaus beliebt. Wer CR7 trotzdem auf zwei oder drei Punkte bringen möchte, hat folgende Optionen. Zum einen die Kombination mit Teamkollege Talisca und vier Portugiesen - damit käme er auf drei Chemie-Zähler.

Zum anderen gibt es die Alternative, eine Elf aus mindestens einem oder sieben weiteren Portugiesen zu bilden. Bei erstem hätte CR7 immerhin einen Punkt, bei vier zusätzlichen Spielern mit gleicher Nationalität zwei Punkte, für die volle Ausbeute in Sachen Chemie bräuchte es sieben Portugiesen rund um den Superstar.

Fazit also: Für Karrierespieler, die sich mal in die Liga Saudi Arabiens wagen wollen, sicherlich ein spannender Transfer. Für FUT-Spieler, die gerne mit seiner Karte spielen und diese noch nicht haben, ein wenig erfreulicher möglicher Wechsel. Noch ist aber nicht klar, ob Ronaldos Manchester-United-Karte aus dem Spiel genommen wird oder bleibt. Wir haben dazu bereits bei EA SPORTS angefragt, eine Antwort steht allerdings noch aus.