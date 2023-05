FIFA 23 - Bundesliga TOTS: Füllkrug trotzt der Meta - Kritik an Mané-Moments

18 Akteure aus der Bundesliga haben im Zuge des Team of the Season ein Spezialobjekt in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) bekommen. Nicht jede Auswahl ist jedoch sportlich einwandfrei zu begründen - besonders eine Moments-Karte.

Die Community hat entschieden - das Team of the Season (TOTS) der Bundesliga wurde am Freitag präsentiert. Zusammen mit den Moments stellt Bayern München sieben Akteure, vier kommen aus Dortmund. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf dem Spezialobjekt von Moussa Diaby, dessen Stats die der beliebten Road-to-the-Finals-Karte übertrifft.

Allerdings gibt es auch Diskrepanzen zwischen sportlicher Leistung und der Wahl ins TOTS. Angefangen bei der Verteidigung.

Dortmunder Außenverteidiger bleibt außen vor

Dort schaffte es Alphonso Davies auf die Position des Linksverteidigers. Auch im vergangenen Jahr bevorzugte die Community den Kanadier - der Grund liegt auf der Hand: das Tempo. Bereits seine Gold-Karte schmückt eine 96er-Bewertung in dieser Kategorie. Die 99 bei Spezialobjekten wie dem TOTS liegt also nahe.

Sportlich gesehen hatte jedoch Dortmunds Raphael Guerreiro die Nase vorne. Mehr Tore, mehr Torschüsse, bessere Laufleistung und deutlich mehr Assists. Zwölf Treffer legte der Portugiese auf - Davies bereitete vier Tore vor.

In der Abwehr schaffte es der Niederländer Matthijs de Ligt ins Abwehrzentrum. Vor allem dem internationalen Publikum brannte sich der Verteidiger durch eine spektakuläre Rettungstat ins Gedächtnis. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League verhinderte der 23-Jährige den Rückstand gegen Paris St. Germain. Nach einem Patzer von Yann Sommer musste Vitinha eigentlich den Ball nur noch einschieben - de Ligt rauschte jedoch heran und kratzte den Ball von der Torlinie.

Eine Wahl ins TOTS hätte jedoch auch Benjamin Pavard verdient gehabt, der in dieser Saison ebenfalls als Innenverteidiger auflief. Gegenüber de Ligt weist Pavard die besseren Zahlen auf. Stärkere Zweikampfquote, mehr Tore, bessere Laufleistung.

Hofmann von der Bank in die Startelf

Wie an Jeremie Frimpong als Rechtsverteidiger führt auch kein Weg vorbei an Jude Bellingham und Jamal Musiala im Mittelfeld. Als dritter Spieler schaffte es Julian Brandt ins TOTS - auch hier hat ein anderer Akteur sportlich die Nase vorne. Gemeint ist Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach, der aus einer schwachen Saison der Fohlen heraussticht.

Im Eins-gegen-eins mit Brandt triumphiert der Gladbacher in fast allen Bereichen, Pass- und Zweikampfquote sowie Dribblingversuche ausgenommen. Möglich, dass Hofmann, der auch bei der Nationalmannschaft überzeugen konnte, die schwache Saison seines Teams zur Last wurde.

Füllkrug trotzt der Meta

Der Spielmeta trotzte abermals Niclas Füllkrug. Bereits zweimal nacheinander zum Player of the Month (POTM) gewählt, zeigten die Spezialkarten jedoch das große Manko auf: das Tempo. 77 war auf seinem zweiten Spieler-des-Monats-Objekt das Höchste der Gefühle.

Trotzdem schaffte es der Torjäger des SV Werder Bremen in die Auswahl - sportlich zu Recht. 16 Tore erzielte der Nationalspieler. Damit führt er die Torschützenliste an. Wer mehr Meta aus der Bundesliga will, bekommt diese durch Christopher Nkunku, der vom Rating her höher angesiedelt wurde und durch einen Platz auf der Bank trotzdem noch ins TOTS kommt.

Mané-Moments wirft große Fragen auf

Ganz viele Fragen stehen hinter einem Sturmkollegen. Die Rede ist von Sadio Mané, der ein FUT-Moments-Spezialobjekt ergattern konnte. Sportlich konnte der Sommer-Neuzugang vom FC Liverpool nur selten Akzente beim deutschen Rekordmeister setzen. Sieben Partien verpasste er zudem aufgrund einer Verletzung.

Umso größer sein Echo durch negative Schlagzeilen. Nach dem 0:3 bei Manchester City in der Champions League soll er Leroy Sané ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin wurde der Senegalese für eine Partie suspendiert. Auch bei seiner Wahl standen die sportlichen Leistungen eher nicht im Vordergrund.