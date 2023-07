FIFA 23: Besseres Verständnis - was steckt hinter den Spielerwerten?

Warum gelingen oder misslingen manche Aktionen in FIFA 23? Um das nachvollziehen zu können, muss man die Algorithmen des Spiels verstehen - unser Experte Alexander 'Bono' Rauch klärt auf.

Welche Werte beeinflussen eure verschiedenen Aktionen auf dem Bildschirm? FIFA 23 basiert wie jedes andere Videospiel auf Algorithmen. Um dem realen Fußball so nahe wie möglich zu kommen, werden die virtuellen Profis gemäß der Spielmechanik modelliert. Dadurch soll sicher gestellt werden, dass die realen Spieler akkurat dargestellt werden. All das ist an den Werten zu erkennen - mit einer Skala von 1 bis 99?

Doch wie hängen die vielen Zahlen zusammen?

Den Überblick bewahren

Soll zu einem einfachen Sprint angesetzt werden, greifen zunächst zwei Werte. Die Sprintgeschwindigkeit beziffert, wie hoch das letztlich finale Tempo des Spielers ausfällt. Der Antrittswert besagt, wie schnell diese Sprintgeschwindigkeit erreicht werden kann. Dazu kommen in diesem Jahr - jedenfalls in den FIFA-Versionen der neuen Konsolengeneration - spezifische Beschleunigungstypen, genannt "AcceleRATE".

"Explosiv" kommt kleinen, wendigen Spielern zugute und verstärkt ihren Antritt. Dafür ist die Sprintgeschwindigkeit minimiert. "Anhaltend" verleiht größeren Profis in dieser Hinsicht einen Vorteil, reduziert jedoch ihren Antritt. "Kontrolliert" lässt die Spieler ihrer Beschleunigung entsprechend gleichmäßig die Sprintgeschwindigkeit erreichen.

Die Beweglichkeit entscheidet darüber, wie schnell ein Profi seine Laufrichtung ändern kann. Ausdauer hingegen bestimmt, wie lange ein digitaler Fußballer zu sprinten im Stande ist. Es ist zu erkennen: Das Gesamtkonstrukt "Spieler" in die Virtualität zu verfrachten, ist ein komplexes Unterfangen. Und wir sind noch gar nicht bei Aktionen mit Ball und/oder Gegenspieler angelangt.

Der virtuelle Messi soll dem realen Messi idealerweise in nichts nachstehen. kicker eSport/EA SPORTS

Frustfaktor Unverständnis

Sehr viel dynamischer geht es bei den Werten in FIFA Ultimate Team (FUT) zu: Nach und nach kommen über das Jahr verteilt aufgewertete Spieler-Objekte hinzu. Wenn nun eine Aktion mit ebenjenen Profis misslingt, ist oft das Unverständnis groß. Wie kann der Pass nicht ankommen, wenn der Profi doch über einen Kurzpass-Wert von 99 verfügt?

Doch ganz so einfach ist es eben nicht. War der Spieler unter Druck? Ist sein Ruhe-Wert nicht allzu hoch? Hat er den Ball zuvor richtig kontrolliert? Stichwort: Ballkontrolle. Oder musste er den Ball gar mit dem schwachen Fuß spielen? Konnte der Pass in Blickrichtung des Spielers gespielt werden? Musste er seinen Körper anders ausbalancieren, weil ohnehin direkt Gegnerdruck herrscht?

Hinter einem simplen Zuspiel über wenige Meter steckt im Spiel eben nicht nur der reine Kurzpass. Zusätzlich greifen auch die Werte der Kontrahenten in den Ausgang einer Aktion ein. Steht ein Gegenspieler im Passweg und bringt einen Abfangen-Wert von 99 mit, ist auch mit den bestbewerteten eigenen Attributen kaum ein erfolgreiches Zuspiel möglich.

Einen gewissen Zufallsfaktor gibt es immer. Schließlich sind die Werte im Spiel auf maximal 99 begrenzt - und betragen eben nicht 100. FIFA 23 soll nun mal realen Fußball abbilden. Und auch dort gibt es Zufälle. Zudem: Selbst die besten virtuellen Werte können nur selten schlechte Spielentscheidungen ausgleichen.

Mit dem Wissen um die Spielerwerte und ihren Einfluss auf das Geschehen solltet ihr jedoch in der Lage sein, zukünftig zu differenzieren. War der virtuelle Profi mit seinen individuellen Schwächen schuld? Oder war es eure Entscheidungsfindung? Ein persönlicher Tipp: im Zweifelsfall beides.