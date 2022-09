FIFA 23: Basis-Heroes zum Spielstart verfügbar

Auch in FIFA 23 wird es wieder Hero-Karten geben. Wie EA SPORTS nun bestätigte, werden die Basis-Versionen der Helden ab Spielstart verfügbar sein.

Damit beendete der Entwickler und Publisher anhaltende Spekulationen über die Veröffentlichung der FUT Heroes, zu denen auch die Bundesliga-Ikone Lucio und der deutsche Weltmeister Rudi Völler zählen.

Comic-Design WM-exklusiv

Zusätzlich gab es weitere Informationen zu dem Comic-Design der neuen FIFA-23-Helden. Dieses stellt nach 14 Jahren Ultimate Team eine Premiere dar und wird entsprechend exklusiv behandelt: "Die realen Spielerfotos von 21 der ausgewählten FIFA-World-Cup-FUT-Heroes-Items werden im Spiel durch einzigartige Illustrationsdesigns ersetzt", so EA SPORTS. Verfügbar sind die WM-Versionen ab dem 11. November.

Angelehnt sind die neuen Karten an Superhelden, weshalb auch die FUT-Helden entsprechende Spitznamen erhalten. So wird Soceroo Harry Kewell beispielsweise als "The Wizard of Aus" betitelt , während Dirk Kuyt als "The Energizer" ins Spiel zurückkehrt. Doch nicht nur neue Spieler erhalten in FIFA 23 Heldenstatus. Mit Jay-Jay "Double Take" Okocha oder Hidetoshi "Stealth Agent 78" Nakata sind auch zwei bisherige Ikonen Teil der neuen FUT-Heroes.